दिल्ली में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी की संदिग्ध मौत, बहू पर लगा पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप

दिल्ली के द्वारका जिले के बिंदापुर इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त 62 साल के अधिकारी नरेश कुमार की कथित तौर पर उनकी ही बहू ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, इस वारदात के पीछे संपत्ति विवाद मुख्य वजह बताई जा रही है. आरोपी बहू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.



दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 27 दिसंबर की सुबह करीब 10:46 बजे बिंदापुर के मनसा राम पार्क इलाके से एक पीसीआर कॉल आई. कॉल करने वाले ने बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति छत पर बेहोश अवस्था में पड़े हैं. सूचना मिलते ही बिंदापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहां छत पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बेसुध हालत में मिले जिनकी पहचान नरेश कुमार के रूप में हुई.

बहू ने पुलिस को दी ससुर के साथ मारपीट की जानकारी

इसके बाद पुलिस ने तुरंत नरेश कुमार को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जानकारी मृतक की बहू गीता ने ही पुलिस को दी. उसने बताया कि उसके ससुर के साथ मारपीट हुई थी. जिसके बाद वह छत पर बेहोश पड़े मिले.

दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ अहम खुलासा

दिल्ली पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने क्राइम टीम और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया. टीमों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और जरूरी सबूत जुटाए. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नरेश कुमार और उनकी बहू गीता के बीच लंबे समय से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था.



बताया गया है कि नरेश कुमार की पत्नी का अगस्त महीने में निधन हो गया था. वहीं गीता का पति हैदराबाद में नौकरी करता है और वह अधिकतर घर पर अकेली रहती थी. पुलिस के मुताबिक आए दिन होने वाले झगड़ों के कारण गीता ने कथित तौर पर अपने बुजुर्ग ससुर के साथ मारपीट की जिससे उनकी मौत हो गई.

दिल्ली पुलिस ने आरोपी बहू को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बहू गीता को गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.