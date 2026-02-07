राजधानी दिल्ली में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सेंट्रल रेंज ट्रैफिक पुलिस ने साल 2025 के दौरान प्राइवेट बसों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले बस ऑपरेटरों पर सख्त कार्रवाई करते हुए चालानों और जब्ती की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में जहां 5,490 चालान किए गए थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 9,912 हो गई, जो 81 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है.सबसे बड़ी बढ़ोतरी ओवरलोड (हाई लोड) बसों के खिलाफ कार्रवाई में दर्ज की गई, जहां 1241 प्रतिशत की उछाल के साथ 2,400 बसों पर केस दर्ज हुए. अनधिकृत पार्किंग के मामलों में 183 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,677 चालान किए गए, जबकि अनधिकृत रूप से सवारियां बैठाने पर 42 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 1,638 बसों पर कार्रवाई हुई.

बिना परमिट चलाने के मामले भी बढ़े

बिना परमिट बस चलाने के मामलों में 13 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई और 698 चालान किए गए. वहीं, परमिट उल्लंघन के मामलों में 17 प्रतिशत की कमी आई, जो ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के कारण बेहतर अनुपालन को दर्शाता है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब्ती (इम्पाउंड) की कार्रवाई भी तेज रही. साल 2024 में 539 बसें जब्त की गई थीं, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,333 हो गई, जो 147 प्रतिशत की वृद्धि है.

जनवरी 2026 में भी जारी रहा अभियान

जनवरी 2026 में भी अभियान जारी रहा. इस दौरान 605 बसों को अनधिकृत पार्किंग, 249 को ओवरलोडिंग और 133 को अनधिकृत पिक-अप के लिए चालान किया गया, जबकि 72 बसों को जब्त किया गया. ट्रैफिक पुलिस ने बस ऑपरेटरों को चेतावनी दी है कि वे परमिट शर्तों, पार्किंग नियमों और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

साथ ही कश्मीरी गेट ISBT सभी प्रकार की बसों के लिए खोल दिया गया है. सोनीपत रूट की बसों को चांदगी राम अखाड़ा और मजनू का टीला पर जाम से बचने के लिए शास्त्री पार्क के पास नए देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

यात्रियों से भी अपील

यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत स्थानों जैसे ISBT से ही बसों में सवार हों और अनधिकृत जगहों से बस पकड़ने से बचें.