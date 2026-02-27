दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है. इस पर संजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

संजय सिंह ने आबकारी नीति फैसले पर कहा- 'देश से माफी मांगी जाए."

संजय सिंह ने एक्स हैंडल पर लिखा, "कोर्ट ने हमारे नेताओं को बरी कर दिया है और इससे यह साबित हो गया है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी सोच हावी रही, जिसने साजिश रचकर देश के सबसे लोकप्रिय और ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा सबसे योग्य और ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और सबसे बेहतरीन और ईमानदार आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की. हमारे नेताओं को जेल में रखकर यातनाएं दी गईं, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया. अब समय आ गया है कि देश से माफी मांगी जाए."

केजरीवाल ने अदालत धन्यावाद किया और कहा- 'यही सत्य की जीत है'

कोर्ट के इस फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी अपने भाव व्यक्त किए हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, 'जिस तहर से हम लोगों पर शराब घोटाले को लेकर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, उन्हें कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. यही सत्य की जीत है'. केजरीवाल ने अदालत को भी धन्यवाद करते हुए किया और कहा 'जज साहब का धन्यवाद जिन्होंने हमें न्याय दिलाया' और भगवान ने भी हमारे साथ न्याय किया है.

'कोर्ट ने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूं'- अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक भी हो गए और रोते हुए कहा कि, 'मोदी जी और अमित शाह जी ने झूठा केस लगाया. मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है और मैं भ्रष्ट नहीं हूं. यह झूठा केस था, और कोर्ट ने कहा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी भी कट्टर ईमानदार है.'

उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि सत्ता के लिए इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत करों. कोर्ट का यह फैसला राजनीतिक माहौल में नई उम्मीद जगा रहा है और विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है.