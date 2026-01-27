हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: सफदरजंग एन्क्लेव में कांस्टेबल पर हमला, लूटी पिस्टल के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार

दिल्ली: सफदरजंग एन्क्लेव में कांस्टेबल पर हमला, लूटी पिस्टल के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार

Delhi News: पुलिस के मुताबिक 30 साल का आरोपी अविनाश उर्फ जानू दिल्ली में लूट और स्नैचिंग के 10 से ज्यादा मामलों में शामिल रह चुका है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Jan 2026 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करने और उसकी सरकारी पिस्टल लूटकर फरार हुए दो बदमाशों को पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. 

बदमाशों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की टुंडला पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया. इस ऑपरेशन में मुख्य आरोपी अविनाश उर्फ जानू को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके साथी वसीम को बाद में दबोचा गया.

कांस्टेबल पर हमला कर छीनी पिस्टल

दरअसल, 22 जनवरी 2026 को दोपहर करीब सवा 2 बजे सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में बीट ड्यूटी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार को एक राहगीर ने पार्क के पास इलाके में मौजूद दो संदिग्ध लोगों की सूचना दी. मौके पर पहुंचने पर पुलिसकर्मी ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने अचानक हमला कर दिया. एक आरोपी ने सिपाही को काबू में लिया, जबकि दूसरे ने उसकी सर्विस पिस्टल छीन ली. इतना ही नहीं उसने पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानकर धमकी भी दी और हवा में फायरिंग कर मौके से भाग गया. गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए.

खंगाले 500 CCTV फुटेज

वारदात के बाद पुलिस ने पीछा किया, लेकिन आरोपी एक बाइक सवार को जबरन रोककर फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई. टीमों ने सफदरजंग एन्क्लेव, हौज खास, मालवीय नगर, महरौली समेत आसपास के इलाकों के करीब 500 CCTV फुटेज खंगाले.

आरोपी फिरोजाबाद से गिरफ्तार

टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए एक आरोपी की पहचान अविनाश उर्फ जानू के रूप में हुई, जो पहले भी दिल्ली में लूट और स्नैचिंग के कई मामलों में शामिल रहा है. जांच में पता चला कि आरोपी दिल्ली से फरार होकर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टुंडला इलाके में छिपा हुआ है.

वहीं 23 जनवरी 2026 को दिल्ली पुलिस और टुंडला पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की तलाश में दबिश दी. दोपहर करीब 2:15 बजे आरोपी को टुंडला इलाके में एक स्कूटर पर जाते हुए देखा गया. पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो तो तेज रफ्तार में भागने लगा. लेकिन संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ा. 

पकड़ने गई पुलिस पर भी की फायरिंग

खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. गोलियां पुलिस की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के घुटनों में गोली लगी और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया.

आरोपी से पिस्टल समेत ये सामान बरामद

गिरफ्तार आरोपी अविनाश उर्फ जानू से पुलिस ने लूटी गई 9 एमएम की सरकारी पिस्टल, तीन खोखे, एक स्कूटर और मोबाइल फोन बरामद किया. पूछताछ में उसने सफदरजंग एन्क्लेव की घटना में अपनी भूमिका कबूल की और बताया कि उसका साथी वसीम भी इस वारदात में शामिल था.

साथी को दिल्ली से ही किया गिरफ्तार

आरोपी की निशानदेही और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने 23 जनवरी की रात करीब 11:42 बजे मालवीय नगर के स्वामी नगर इलाके में कब्रिस्तान के पास से उसके साथी वसीम को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक 30 साल का अविनाश उर्फ जानू दिल्ली में लूट और स्नैचिंग के 10 से ज्यादा मामलों में शामिल रह चुका है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

और पढ़ें
Published at : 27 Jan 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Firozabad News DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
महाराष्ट्र
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जातिगत भेदभाव होता है लेकिन...'
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU के संबंधों को लेकर क्या बोले PM मोदी?
India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
महाराष्ट्र
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जातिगत भेदभाव होता है लेकिन...'
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
हेल्थ
Heart Disease Risk In India: भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget