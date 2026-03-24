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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकांग्रेस का रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना, आर्थिक सर्वेक्षण को बताया पुराने आंकड़ों का नया खेल

कांग्रेस का रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना, आर्थिक सर्वेक्षण को बताया पुराने आंकड़ों का नया खेल

Delhi News In Hindi: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Mar 2026 05:06 PM (IST)
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दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर सियासत गरमा गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकार की आर्थिक नीतियों, परिवहन, जल संकट और स्वास्थ्य सेवाओं पर तीखा हमला बोलते हुए राजधानी की स्थिति को चिंताजनक बताया है.

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने कहा कि इस वर्ष का सर्वेक्षण भी अधूरा नजर आता है और कई महत्वपूर्ण आंकड़े गायब हैं. उनका दावा है कि पुराने आंकड़ों को मामूली बदलाव के साथ दोबारा पेश किया गया है.

'शिक्षा क्षेत्र में ठहराव, नए स्कूलों की कमी'

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए यादव ने कहा कि पिछले एक साल में 75 स्कूलों का नाम बदलकर सीएम श्री स्कूल कर दिया गया, लेकिन एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया. इससे साफ है कि शिक्षा के विस्तार की बजाय केवल नामकरण पर जोर दिया जा रहा है.

'घटती जीडीपी और कमजोर होती अर्थव्यवस्था'

उन्होंने बताया कि दिल्ली की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 में 9.63 प्रतिशत से गिरकर 2024-25 में 6.23 प्रतिशत रह गई है. यह गिरावट राजधानी की आर्थिक रफ्तार धीमी होने का संकेत है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय विकास दर कहीं अधिक मजबूत थी.

'बढ़ता घाटा और कर्ज, बजट प्रबंधन पर सवाल'

बजट प्रबंधन को लेकर भी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 2025-26 के बजट में भारी पूंजीगत और कुल घाटा दिखाया गया है. इसे पूरा करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर कर्ज लेना पड़ रहा है. फरवरी 2026 तक योजनाओं के लिए आवंटित बजट का करीब 43 प्रतिशत खर्च नहीं हो पाया, जो कार्यान्वयन में कमी को दर्शाता है.

'सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में गिरावट'

परिवहन व्यवस्था पर हमला बोलते हुए यादव ने कहा कि डीटीसी बसों की संख्या में भारी गिरावट आई है. बसों की संख्या घटने के साथ यात्रियों की संख्या और रोजाना चलने वाले किलोमीटर में भी कमी आई है. यह साफ संकेत है कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कमजोर हो रही है.

जल संकट गहराया, सप्लाई और लीकेज बड़ी समस्या

जल संकट पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली को जरूरत के मुकाबले काफी कम पानी मिल रहा है. उत्पादन और सप्लाई के बीच बड़ा अंतर है और बड़ी मात्रा में पानी लीकेज में बर्बाद हो जाता है. इससे राजधानी पहले से ही पानी की कमी झेल रही है, जो भविष्य में और गंभीर हो सकती है.

स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट, सुविधाएं हुईं सीमित

स्वास्थ्य क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए यादव ने कहा कि कई स्वास्थ्य केंद्रों को बंद या परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं. अस्पतालों में प्रति हजार लोगों पर बेड की संख्या भी कम हुई है, जो बढ़ती आबादी के बीच चिंता का विषय है.

अंत में देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रह गई है, जबकि जमीनी स्तर पर विकास कार्य ठप हैं. उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने और दिल्लीवासियों को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की.

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Published at : 24 Mar 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Delhi News Rekha Gupta CONGRESS
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