दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि टूटी सड़कों, खुले गड्ढों, गंदगी, प्रदूषण और लगातार हो रही मौतों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सत्ता के एक वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और असंवेदनशील है.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली की हालत किसी दुर्घटना स्थल से कम नहीं है. हर जगह गड्ढे, खुले नाले, कूड़े के पहाड़ और ध्वस्त इन्फ्रास्ट्रक्चर आम लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि गड्ढों में गिरने, नालों में बहने, करंट लगने, बेसमेंट में डूबने, आग लगने और इमारतें ढहने जैसी घटनाओं में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

गायब हो रहे लोग, सरकार बेपरवाह

उन्होंने कहा कि जनवरी महीने में ही दिल्ली से 807 लोग गायब हुए, जिनमें बड़ी संख्या लड़कियों और महिलाओं की है. इसके बावजूद भाजपा सरकार को न तो मरते लोगों की चिंता है और न ही गायब होते नागरिकों की. राजधानी में असुरक्षा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है.

हर मोड़ पर खतरा, हर सड़क पर लापरवाही

देवेन्द्र यादव ने जनकपुरी में युवक की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियां दिल्ली की लगभग हर सड़क और मोड़ पर मौजूद हैं. दिल्ली मेट्रो, नगर निगम और जल बोर्ड द्वारा ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ दिल्ली में खुदाई के बाद गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया है, जो बेहद खतरनाक है. शांति नगर के पास मुनक नहर पुल की टूटी बाउंड्री, तिलक ब्रिज हंस पर गड्ढा, प्रेस एन्क्लेव रोड पर नाले की खुदाई, संगम विहार शूटिंग रेंज के पास खुला नाला, एनएच-9 विनोद नगर अंडरपास, द्वारका मोड़, पालम डाबरी मोड़ और अन्ना नगर जैसे कई इलाके गंभीर हादसों को न्योता दे रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि नोएडा और जनकपुरी में मौतों के बावजूद सरकार ने कोई सबक नहीं लिया. कमल ध्यानी की मौत के बाद सरकार ने 8 सूत्रीय निर्देश जारी कर सिर्फ अपनी छवि बचाने की कोशिश की है. पुलिस जांच में साफ हो चुका है कि सीवर खुदाई स्थल पर सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण यह मौत हुई.

खुले गड्ढे सीधे जान का खतरा

देवेन्द्र यादव ने कहा कि निर्माण स्थलों और गहरे गड्ढों पर फेंसिंग, बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेत न होना सीधी प्रशासनिक लापरवाही है. यह लापरवाही हर दिन आम नागरिकों की जान को जोखिम में डाल रही है. राजधानी में जिम्मेदारी तय करने की परंपरा ही खत्म होती जा रही है.

एजेंसियों और ठेकेदारों की मिलीभगत का आरोप

उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की अनदेखी के कारण शहर में सुरक्षित माहौल नहीं बन पा रहा है. ठेकेदार नियमों का पालन नहीं करते और सरकार आंख मूंदे बैठी रहती है. निविदाओं में सुरक्षा मानकों का उल्लेख होने के बावजूद उन पर अमल नहीं कराया जाता. ऐसे में सरकार को सख्त जुर्माना और कार्रवाई करनी चाहिए.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक साल पूरा होने का उत्सव मनाने से पहले दिल्ली की बदहाली, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, दूषित पेयजल और चरमराती कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए. जनता को राहत दिए बिना जश्न मनाना दिल्लीवासियों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.