दिल्ली मेट्रो में सफर होगा और स्मार्ट, पुरानी RS-1 ट्रेनें हाईटेक सुविधाओं के साथ होंगी अपग्रेड

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए राहत और सुविधा की नई खबर सामने आई है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी ब्लू लाइन ट्रेनों को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़े स्तर पर रिफर्बिशमेंट अभियान शुरू किया है, जिससे यात्रियों का सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और स्मार्ट बनने जा रहा है.

70 ट्रेनों को अलग-अलग चरणों में किया जाएगा अपग्रेड

DMRC इस पहल के तहत अपनी सबसे पुरानी RS-1 ट्रेनों को नए जमाने की तकनीक से लैस कर रही है. इन ट्रेनों को इस तरह अपग्रेड किया जा रहा है कि वे न सिर्फ वर्तमान मानकों पर खरी उतरें, बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी पूरा कर सकें.

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल के मुताबिक, इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत रेड और ब्लू लाइन की कुल 70 ट्रेनों को अलग-अलग चरणों में अपग्रेड किया जा रहा है. पहले चरण में 12 ट्रेनों को नया रूप दिया जा चुका है, जबकि दूसरे चरण में 18 ट्रेनों का काम पूरा हो चुका है. जल्द ही 9 और ट्रेनों पर काम शुरू होगा और फिर बाकी 9 ट्रेनों को अपग्रेड किया जाएगा. तीसरे चरण में नवंबर 2027 तक ब्लू लाइन की 22 ट्रेनों को पूरी तरह आधुनिक बना दिया जाएगा.

अब तक 31 ट्रेनों का नवीनीकरण पूरा

दयाल ने बताया कि, 2002 से 2007 के बीच शुरू की गई ये ट्रेनें लगभग 19 से 24 साल तक सेवा दे चुकी हैं. अब इन्हें नए स्टैंडर्ड्स के अनुसार अपग्रेड कर फिर से यात्रियों के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि उनकी विश्वसनीयता बरकरार रहे.

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार ने तीसरे चरण की पहली अपग्रेड ट्रेन को सेवा में शामिल करने से पहले उसका निरीक्षण किया. अब तक कुल 31 ट्रेनों का सफलतापूर्वक नवीनीकरण किया जा चुका है, जो इस परियोजना की रफ्तार और गंभीरता को दर्शाता है.

ट्रेनों के अंदरूनी हिस्सों का व्यापक सुधार

इस नवीनीकरण में ट्रेनों के अंदरूनी हिस्सों से लेकर तकनीकी सिस्टम तक व्यापक सुधार किए गए हैं. कोच और ड्राइवर केबिन को नए सिरे से पेंट किया गया है और पुराने उपकरणों को दुरुस्त किया गया है. साथ ही विद्युत पैनलों को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे ट्रेन संचालन और अधिक भरोसेमंद होगा.

स्मार्ट सूचना प्रणाली और CCTV से लैस होंगी ट्रेनें

नई ट्रेनों में अत्याधुनिक यात्री सूचना प्रणाली लगाई गई है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, डिस्प्ले स्क्रीन और एलसीडी आधारित डायनेमिक रूट मैप शामिल हैं. यह सिस्टम यात्रियों को रियल-टाइम में ट्रेन की लोकेशन, समय और स्टेशनों की जानकारी देगा. साथ ही इमरजेंसी में यात्री सीधे ऑपरेटर से संपर्क भी कर सकेंगे.

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कोच में नए फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं, जिनमें धुआं और तापमान सेंसर शामिल हैं. इसके अलावा पुराने सर्किट ब्रेकर और रिले को भी आधुनिक उपकरणों से बदला गया है, जिससे सुरक्षा और बेहतर हो गई है.

चार्जिंग पॉइंट और नए कनेक्टर्स से बढ़ेगी सुविधा

यात्रियों की जरूरतों को समझते हुए अब हर कोच में मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं. इसके साथ ही नए जम्पर केबल और कनेक्टर्स भी जोड़े गए हैं, जो सभी आधुनिक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और भविष्य के अपग्रेड के लिए भी तैयार हैं.

इस पहल के जरिए डीएमआरसी अपनी पुरानी ट्रेनों को नए मानकों के अनुरूप ढाल रही है. इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा, जिन्हें अब और सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदायक मेट्रो सेवा का अनुभव मिलेगा.