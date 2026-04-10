दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दो दिन पहले दिल्ली स्टेट जीएसटी दफ्तर का औचक निरीक्षण किया था. इस दौरान वहां कई वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिससे सरकारी कामकाज की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हुए. निरीक्षण के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए एक आदेश जारी किया, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में अधिकारी सुबह 9:30 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुंचें और शाम 6 बजे तक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें.

निरीक्षण करने पर केबिन में नहीं दिखे ज्वाइंट कमिश्नर

हालांकि, इस आदेश के पालन की स्थिति को जानने के लिए जब एबीपी न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर रियलिटी चेक किया, तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई. जिस जीएसटी दफ्तर का खुद मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया था, वहीं पर आज भी लापरवाही जारी दिखी.

एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची और ज्वाइंट कमिश्नर गुरूपीत सिंह के केबिन में उनसे बातचीत करने गई, तो उनकी कुर्सी खाली मिली. वे अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे. इतना ही नहीं, उनके निजी सहायक (PA) भी वहां नहीं पाए गए. यह स्थिति तब है जब हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण के दौरान इसी तरह की लापरवाही उजागर हुई थी और उसके बाद सख्त निर्देश भी जारी किए गए थे.

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सीएम के निरीक्षण के बाद भी अधिकारी अनुपस्थिति

ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं किसी विभाग का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों की अनुपस्थिति और लापरवाही पर नाराजगी जता चुकी हैं, तो उसके बावजूद उसी विभाग के अधिकारी अगर आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. यह मामला न सिर्फ सरकारी आदेशों की अनदेखी को दर्शाता है, बल्कि सिस्टम में जवाबदेही की कमी को भी उजागर करता है.

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