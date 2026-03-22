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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCM रेखा ने UPSC 2026 के सफल अभ्यर्थियों को किया सम्मानित, बोलीं- आप हैं दिल्ली के गौरव

CM रेखा ने UPSC 2026 के सफल अभ्यर्थियों को किया सम्मानित, बोलीं- आप हैं दिल्ली के गौरव

Delhi News: दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने UPSC अचीवर्स 2026 समारोह में सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित कर उनकी मेहनत की सराहना की और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित किया.

By : एबीपी दिल्ली-एनसीआर डेस्क | Updated at : 22 Mar 2026 06:19 PM (IST)
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Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'मुख्‍यमंत्री जनसेवा सदन' में आयोजित “दिल्ली के गौरव – UPSC Achievers Felicitation Ceremony 2026” में सिविल सेवा परीक्षा 2026 के सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया,. इस अवसर पर उन्होंने मेधावियों के समर्पण की सराहना की और उन्हें देश की सेवा के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों ने अपनी अथक मेहनत और अडिग संकल्प से दिल्ली का मान बढ़ाया है. 

इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक्स पर सिविल सेवा के टॉपर्स को सम्मान में पोस्ट और पोटोज शेयर की. सीएम ने छात्रों के संघर्ष और उनके परिवारों के योगदान की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह सफलता दिल्ली की शिक्षा और अवसर संस्कृति को दर्शाती है. 

CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए CM रेखा गुप्ता ने लिखा कि 'अपनी अथक मेहनत और अडिग संकल्प से हमारे युवाओं ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर दिल्ली का मान बढ़ाया है. मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में “दिल्ली के गौरव – UPSC Achievers Felicitation Ceremony 2026” में इन प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया. आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.'

CM ने की अभ्यर्थियों की मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभ्यर्थियों की मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि अथक मेहनत और अडिग संकल्प से हमारे युवाओं ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर दिल्ली का मान बढ़ाया है. सीएम ने कहा कि उनकी यह सफलता दिल्ली की उस संभावनाओं और अवसरों से भरी संस्कृति का प्रतिबिंब है, जिसने सपनों को दिशा दी और उन्हें साकार करने का मंच दिया. 

मुख्यमंत्री ने सफल अभ्यर्थियों के माता-पिता और परिवारजनों को भी बधाई दी, जिनके सहयोग और त्याग ने इस उपलब्धि को संभव बनाया.  उन्होंने विश्वास जताया कि ये युवा अधिकारी सभी जनसेवा को अपना कर्तव्य मानकर संवेदनशीलता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक्स पर सिविल सेवा के टॉपर्स को सम्मान में पोस्ट और पोटोज शेयर की. सीएम ने छात्रों के संघर्ष और उनके परिवारों के योगदान की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह सफलता दिल्ली की शिक्षा और अवसर संस्कृति को दर्शाती है. 

CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए CM रेखा गुप्ता ने लिखा कि 'अपनी अथक मेहनत और अडिग संकल्प से हमारे युवाओं ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर दिल्ली का मान बढ़ाया है. मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में “दिल्ली के गौरव – UPSC Achievers Felicitation Ceremony 2026” में इन प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया. आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.'

CM रेखा गुप्ता ने अभ्यर्थियों की मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना की 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभ्यर्थियों की मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि अथक मेहनत और अडिग संकल्प से हमारे युवाओं ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर दिल्ली का मान बढ़ाया है. सीएम ने कहा कि उनकी यह सफलता दिल्ली की उस संभावनाओं और अवसरों से भरी संस्कृति का प्रतिबिंब है, जिसने सपनों को दिशा दी और उन्हें साकार करने का मंच दिया. 

मुख्यमंत्री ने सफल अभ्यर्थियों के माता-पिता और परिवारजनों को भी बधाई दी, जिनके सहयोग और त्याग ने इस उपलब्धि को संभव बनाया. उन्होंने विश्वास जताया कि ये युवा अधिकारी सभी जनसेवा को अपना कर्तव्य मानकर संवेदनशीलता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और देश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

Published at : 22 Mar 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS
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