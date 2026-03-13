बाल संत अभिनव अरोड़ा ने दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन मारे गए तरुण के परिजनों से मुलाक़ात की और दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. अभिनव अरोड़ा ने इस मुलाकात का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो तरुण की मां को गले लगाकर उन्हें सांत्वना देते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस दौरान जो दर्द महसूस किया उसे बयां नहीं किया जा सकता.

बाल संत अभिनव अरोड़ा दिल्ली के उत्तम नगर पहुंचे और होली के दिन मारे गए तरुण की मां और पीड़ित परिवार से मिले. इस दौरान उन्होंने बेटे की मौत पर विलाप करती मां को ढाढ़स बंधाया और हाथ जोड़कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और हत्याकांड पर दुख जताया.

अभिनव अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो परिजनों से मुलाक़ात करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि 'जब उन मां को गले लगाया जिनका बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया. दिल ने वो दर्द महसूस किया जो शब्द में बयां नहीं कर सकते'

होली के दिन हुई तरुण की हत्या

बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन पानी का गुब्बारा लगने के बाद हुए विवाद के बाद 26 साल के तरुण नाम के युवक की बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ़्तार हो चुकी हैं. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. वहीं आरोपी के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई भी की गई है.

दरअसल होली के दिन 4 मार्च को एक बच्ची ने छत से गुब्बारा फेंक दिया था जो नीचे से जा रही सायरा नाम की महिला पर गिर गया. जिसके बाद दोनों परिवारों में कहासुनी हो गई थी. इस विवाद से अनजान तरुण जब अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर लौट रहा था तो दूसरे पक्ष के क़रीब 15-20 लोगों ने उसे रास्ते में घेर लिया और बुरी तरह पीटा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी.