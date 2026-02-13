दिल्ली में राशन कार्ड के नियम बदले, जानिए किसे मिलेगा फायदा और किसे नहीं? पढ़ें डिटेल

राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत राशन कार्ड बनवाने और जारी करने के लिए आय मानदंड में बढ़ोतरी की गई है. पहले जहां सालाना आय सीमा 1 लाख रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है.

इसे आसान भाषा में कहें तो अब वही परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे, जिनकी कुल सालाना आय 1 लाख 20 हजार रुपये तक है. जिन परिवारों की आय इससे अधिक है, उन्हें सरकारी राशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस बदलाव का असर हजारों परिवारों पर पड़ सकता है.

इन्हें मिलेगा लाभ

नई व्यवस्था से उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी आय पहले तय सीमा से थोड़ी अधिक होने के कारण राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था. बढ़ी हुई आय सीमा से ऐसे परिवार अब सस्ते दाम पर गेहूं, चावल और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री पा सकेंगे. इससे खासकर मजदूर वर्ग, दिहाड़ी कामगार और छोटे दुकानदारों को फायदा होने की संभावना है.

ये है सरकार का मकसद

वहीं जिन परिवारों की सालाना आय 1.20 लाख रुपये से अधिक है, वे इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे. ऐसे परिवारों को सरकारी राशन नहीं मिलेगा. सरकार का कहना है कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे.

इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता

नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि राशन कार्ड में परिवार का मुखिया वही व्यक्ति माना जाएगा, जो परिवार की जिम्मेदारी संभालता हो और जिसके नाम पर दस्तावेज दर्ज हों. आमतौर पर यह व्यक्ति परिवार का कमाने वाला सदस्य होता है. महिला मुखिया वाले परिवारों को भी पहले की तरह प्राथमिकता दी जाएगी.

लाखों लोगों को मिलता है सस्ता राशन

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लाखों लोगों को सस्ता राशन दिया जाता है. समय-समय पर सरकार इसमें बदलाव करती रहती है ताकि गलत तरीके से लाभ लेने वालों को रोका जा सके और गरीबों तक मदद पहुंचे. केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी राज्यों को पात्रता की जांच और नियम तय करने का अधिकार दिया गया है.

पात्र लोग ऐसे करें आवेदन

जिन लोगों को लगता है कि वे नई आय सीमा के अनुसार पात्र हैं, वे अपने नजदीकी राशन कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. पहले से राशन कार्ड धारकों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी आय से जुड़े दस्तावेज समय पर अपडेट कराएं, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो.

कुल मिलाकर, दिल्ली में राशन कार्ड के नियमों में यह बदलाव गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ध्यान में रखकर किया गया कदम माना जा रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता की रसोई पर पड़ेगा.