दिल्ली: महिला मुफ्त बस यात्रा और बिजली सब्सिडी पर खर्च बढ़ा, IT प्रोजेक्ट के बजट में भारी कटौती

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: महिला मुफ्त बस यात्रा और बिजली सब्सिडी पर खर्च बढ़ा, IT प्रोजेक्ट के बजट में भारी कटौती

Delhi News: महिला मुफ्त बस यात्रा और बिजली सब्सिडी पर खर्च बढ़ा, IT प्रोजेक्ट के बजट में भारी कटौती

Delhi News In Hindi: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और बिजली सब्सिडी पर खर्च बढ़ाया है, जिसके लिए बजट क्रमशः 440 करोड़ से 670 करोड़ और 3,849 करोड़ से 4,200 करोड़ रुपये हो गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 30 Mar 2026 08:11 AM (IST)
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चालू वर्ष के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा योजना और बिजली सब्सिडी पर खर्च काफी बढ़ गया है, जबकि उसकी महत्वाकांक्षी आईटी परियोजनाओं के लिए धनराशि में भारी कटौती की गई है. वित्त विभाग द्वारा हाल में जारी किए गए संशोधित अनुमानों के आंकड़े इस बड़े बदलाव की तस्वीर सामने रखते हैं.

 बिजली सब्सिडी 3,849 करोड़ से बढ़कर 4,200 करोड़ रुपये पहुंची

संशोधित अनुमानों के अनुसार बिजली सब्सिडी के लिए परिव्यय को बढ़ाकर लगभग 4,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि वर्ष के लिए बजट अनुमान 3,849 करोड़ रुपये था. इस संशोधन में लंबित बकाया राशि का भुगतान करने और उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण बिजली सब्सिडी योजना के तहत बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को दर्शाया गया है.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार प्रतिमाह 200 यूनिट तक की बिजली नि:शुल्क प्रदान करती है और 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है.

 महिला यात्रियों की सब्सिडी 440 करोड़ से बढ़कर 670 करोड़ रुपये हुई

परिवहन विभाग के संशोधित अनुमानों से पता चला है कि सार्वजनिक परिवहन बसों में नि:शुल्क यात्रा के लिए पात्र महिला यात्रियों के लिए डीटीसी को दी जाने वाली सब्सिडी बजट अनुमान के 240 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 328 करोड़ रुपये हो गई है. क्लस्टर सेवा के तहत नि:शुल्क यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को भी 2026-27 में अनुमानित 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 342 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस तरह महिला यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी की कुल राशि अनुमानित 440 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 670 करोड़ रुपये हो गई है.

 आईटी परियोजनाओं का बजट 150 करोड़ से घटाकर महज 15 करोड़ किया

जहां एक तरफ सब्सिडी पर खर्च बढ़ा है वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न ई-गवर्नेंस योजनाओं के लिए आवंटित राशि को 150 करोड़ रुपये से घटाकर मात्र 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह कटौती दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी आईटी परियोजनाओं के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है. संशोधित बजट अनुमानों से साफ है कि सरकार ने सब्सिडी आधारित योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए तकनीकी परियोजनाओं के खर्च में भारी कटौती की है.

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Published at : 30 Mar 2026 08:11 AM (IST)
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