दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विकास, पर्यावरण और परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़े संदेश दिए. कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की जनता को 500 नई बसों की सौगात दी गई, जिसे राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया गया.बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि आज का दिन दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.



उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में दिल्ली को करीब 2000 नई बसें मिली हैं और आज 500 और बसें जुड़ रही हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता लंबे समय से प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है और यह कदम प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा. नितिन नवीन ने कहा कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होता है तो सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम होती है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी घटती है.

'बसों और EV सेवाओं के विस्तार से मिलेगी राहत'

उन्होंने 2028 तक के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में बसों और ईवी सेवाओं के विस्तार से दिल्ली की जनता को बड़ी राहत मिलेगी. नितिन नवीन ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार कागजों पर योजनाएं बनाती थी, जबकि मौजूदा सरकार जमीन पर काम कर रही है.



उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई को लेकर जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए मौजूदा दिल्ली सरकार पूरी मेहनत से जुटी हुई है. साथ ही आरोप लगाया कि पिछली सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने का काम करती थी.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया संबोधित

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश में सबसे बड़ी मेट्रो सेवा दिल्ली में है, जहां करीब 400 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क मौजूद है. उन्होंने बताया कि फेज-5 के बाद यह नेटवर्क 500 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा.सीएम ने कहा कि इस बजट में मेट्रो के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2700 करोड़ रुपये पिछली सरकार के समय का बकाया है. इसके बावजूद सरकार की कोशिश है कि विकास का कोई भी काम न रुके.

दिल्ली सरकार जल्द लाएगी EV पॉलिसी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है और इसके लिए साकार टैक्सी जैसी सेवाओं से अनुबंध किया गया है. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक बेहतर ईवी पॉलिसी लेकर आएगी, जिससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रेरित किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने ईवी की बात तो की, लेकिन सब्सिडी नहीं दी, जबकि मौजूदा सरकार ने 40 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.



रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए पिंक पास योजना और नेशनल मोबिलिटी कार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि इससे महिलाएं और आम लोग मेट्रो व बसों में आसानी से सफर कर सकेंगे. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि 2047 तक दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकसित दिल्ली के लक्ष्य को पूरा करेगी.उन्होंने कहा कि आज का दिन विकसित दिल्ली की नींव रखने जैसा है और सरकार दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त और विकासशील राजधानी बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी.