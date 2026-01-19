आतिशी के बयान पर सियासी तूफान, BJP ने लगाया धार्मिक भावनाएं आहत कर गायब होने का आरोप

दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर धर्म और बयानबाजी को लेकर विवाद गहरा गया है. दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा और सार्वजनिक मंचों से उनका अचानक गायब होना उनके 6 जनवरी के बयान की स्वीकारोक्ति है. बीजेपी का आरोप है कि आतिशी ने सिख गुरू साहिबान के प्रति कथित रूप से अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था.

प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में दिए गए आतिशी मार्लेना के भाषण ने सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस बयान के बाद आतिशी का दिल्ली विधानसभा, दिल्ली वासियों और मीडिया के सामने से लापता हो जाना यह साफ दर्शाता है कि उन्हें अपने शब्दों की गंभीरता का अहसास है.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, "आतिशी जी अपने बयान के बाद विधानसभा और सार्वजनिक कार्यक्रमों से गायब हो गई हैं. यह उनके अपराधबोध को दर्शाता है."

AAP नेताओं पर बार-बार धार्मिक भावनाएं आहत करने का दावा

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आतिशी मार्लेना कोई पहली आम आदमी पार्टी की नेता नहीं हैं जिन्होंने किसी धर्म या धर्मगुरुओं का अपमान किया हो. उनके अनुसार दिल्ली और पंजाब में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता समय-समय पर विभिन्न धर्मों को लेकर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं.

प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, "यह AAP की एक सोची-समझी रणनीति लगती है जिसमें वे अलग-अलग धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं."

सौरभ भारद्वाज के सेंटा क्लॉज वाले बयान का जिक्र

प्रवीण शंकर कपूर ने बताया कि 23 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सेंटा क्लॉज को लेकर टिप्पणी की थी, जिससे ईसाई समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची. उन्होंने कहा कि इस मामले में भी पार्टी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और न ही किसी ने माफी मांगी. यह दर्शाता है कि पार्टी धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करती.

राजेंद्र पाल गौतम का पुराना मामला

बीजेपी प्रवक्ता ने अक्टूबर 2022 का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिन्दू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर हिन्दू समाज की भावनाओं को आहत किया था. प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, "राजेंद्र पाल गौतम ने एक कार्यक्रम में हिन्दू देवी-देवताओं के खिलाफ शपथ दिलाई थी. इससे हिन्दू समाज में जबरदस्त रोष था. लेकिन AAP ने उन्हें बचाने की कोशिश की."

पंजाब में कुरान अपमान का मामला

बीजेपी नेता ने मार्च 2021 में पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कुरान के अपमान का मामला भी सामने लाया. उन्होंने कहा कि इस घटना से मुस्लिम समाज की भावनाओं को आघात पहुंचा था, लेकिन पार्टी ने कभी ईमानदारी से इस मुद्दे को नहीं संभाला. कपूर ने कहा, "AAP के कार्यकर्ताओं ने पवित्र कुरान का अपमान किया था. यह मुस्लिम समाज के लिए बेहद दुखद था, लेकिन पार्टी ने इसे दबाने की कोशिश की."

इन आरोपों पर अभी तक आम आदमी पार्टी या आतिशी मार्लेना की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और बीजेपी चुनावी मौसम में धार्मिक मुद्दे उठाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.

सियासी तूफान तेज



दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही यह विवाद और तेज होता जा रहा है. बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और विभिन्न धार्मिक समुदायों से संपर्क कर रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद दिल्ली की चुनावी राजनीति में एक अहम मुद्दा बन सकता है.