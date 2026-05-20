Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली के 11 प्रमुख स्मारकों में मोबाइल चार्जिंग सुविधा शुरू.

लाल किला, कुतुब मीनार सहित कई जगहों पर चार्जिंग स्टेशन.

पर्यटक बिना रुकावट मोबाइल चार्ज कर सकेंगे, तस्वीरें ले सकेंगे.

अन्य स्मारकों में भी चार्जिंग पॉइंट लगाने की प्रक्रिया जारी.

दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों पर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अब एक नई सुविधा शुरू की गई है. फोटो और वीडियो बनाने के दौरान मोबाइल की बैटरी खत्म होने की परेशानी को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने राजधानी के कई प्रमुख स्मारकों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगाने का फैसला किया है. इससे पर्यटक बिना रुकावट अपने सफर और यादों को कैमरे में कैद कर सकेंगे.



ASI दिल्ली सर्कल ने राजधानी के टिकट वाले सभी 11 प्रमुख स्मारकों में मोबाइल चार्जिंग सुविधा शुरू कर दी है. इनमें लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और पुराना किला जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल शामिल हैं. अलग-अलग जगहों पर कुल करीब 30 चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं.

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एंट्री गेट के पास मिलेगी चार्जिंग सुविधा

पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चार्जिंग पॉइंट स्मारकों के एंट्री गेट के पास लगाए गए हैं. एक चार्जिंग स्टेशन पर एक साथ लगभग 9 लोग अपना मोबाइल चार्ज कर सकेंगे. इससे लंबी कतारों और इंतजार की समस्या भी कम होगी. सबसे अधिक सुविधा लाल किला में दी गई है, जहां कुल 5 चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं. इनमें संग्रहालयों के पास, एंट्री और एग्जिट गेट के आसपास बनाए गए स्टेशन शामिल हैं. वहीं, कुतुब मीनार, पुराना किला और हुमायूं का मकबरा में 3-3 चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं.

कई अन्य स्मारकों को भी जोड़ा गया

इसके अलावा फिरोजशाह कोटला, सफदरजंग मकबरा और हौज खास वन में 2-2 चार्जिंग पॉइंट शुरू किए गए हैं. वहीं, हौज खास चिल्ड्रेन म्यूजियम, INA स्थित सर्कल ऑफिस और तिलक मार्ग के धरोहर भवन में भी एक-एक स्टेशन लगाया गया है. ASI के मुताबिक खाने खाना, सुल्तानगढ़ी और तुगलकाबाद किला समेत कई अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगाने की प्रक्रिया जारी है. विभाग का कहना है कि चार्जिंग स्टेशनों पर अलग-अलग प्रकार के चार्जर सॉकेट उपलब्ध कराए गए हैं ताकि हर तरह के मोबाइल फोन आसानी से चार्ज हो सकें.

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