हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों में अब नहीं होगी मोबाइल बैटरी खत्म होने की टेंशन, ASI ने उठाया ये कदम

दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों में अब नहीं होगी मोबाइल बैटरी खत्म होने की टेंशन, ASI ने उठाया ये कदम

Delhi News In Hindi: ASI दिल्ली सर्कल ने राजधानी के टिकट वाले सभी 11 प्रमुख स्मारकों में मोबाइल चार्जिंग सुविधा शुरू कर दी है. इनमें लाल किला, कुतुब मीनार और पुराना किला जैसे लोकप्रिय स्थल शामिल हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 20 May 2026 07:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दिल्ली के 11 प्रमुख स्मारकों में मोबाइल चार्जिंग सुविधा शुरू.
  • लाल किला, कुतुब मीनार सहित कई जगहों पर चार्जिंग स्टेशन.
  • पर्यटक बिना रुकावट मोबाइल चार्ज कर सकेंगे, तस्वीरें ले सकेंगे.
  • अन्य स्मारकों में भी चार्जिंग पॉइंट लगाने की प्रक्रिया जारी.

दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों पर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अब एक नई सुविधा शुरू की गई है. फोटो और वीडियो बनाने के दौरान मोबाइल की बैटरी खत्म होने की परेशानी को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने राजधानी के कई प्रमुख स्मारकों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगाने का फैसला किया है. इससे पर्यटक बिना रुकावट अपने सफर और यादों को कैमरे में कैद कर सकेंगे.
   
ASI दिल्ली सर्कल ने राजधानी के टिकट वाले सभी 11 प्रमुख स्मारकों में मोबाइल चार्जिंग सुविधा शुरू कर दी है. इनमें लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और पुराना किला जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल शामिल हैं. अलग-अलग जगहों पर कुल करीब 30 चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं.

Cheap Markets in Delhi: दिल्ली के इन बाजारों में मिल रहा सस्ता सामान, महंगाई के दौर में खरीदारी का सही मौका

एंट्री गेट के पास मिलेगी चार्जिंग सुविधा

पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चार्जिंग पॉइंट स्मारकों के एंट्री गेट के पास लगाए गए हैं. एक चार्जिंग स्टेशन पर एक साथ लगभग 9 लोग अपना मोबाइल चार्ज कर सकेंगे. इससे लंबी कतारों और इंतजार की समस्या भी कम होगी. सबसे अधिक सुविधा लाल किला में दी गई है, जहां कुल 5 चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं. इनमें संग्रहालयों के पास, एंट्री और एग्जिट गेट के आसपास बनाए गए स्टेशन शामिल हैं. वहीं, कुतुब मीनार, पुराना किला और हुमायूं का मकबरा में 3-3 चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं.

कई अन्य स्मारकों को भी जोड़ा गया

इसके अलावा फिरोजशाह कोटला, सफदरजंग मकबरा और हौज खास वन में 2-2 चार्जिंग पॉइंट शुरू किए गए हैं. वहीं, हौज खास चिल्ड्रेन म्यूजियम, INA स्थित सर्कल ऑफिस और तिलक मार्ग के धरोहर भवन में भी एक-एक स्टेशन लगाया गया है. ASI के मुताबिक खाने खाना, सुल्तानगढ़ी और तुगलकाबाद किला समेत कई अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगाने की प्रक्रिया जारी है. विभाग का कहना है कि चार्जिंग स्टेशनों पर अलग-अलग प्रकार के चार्जर सॉकेट उपलब्ध कराए गए हैं ताकि हर तरह के मोबाइल फोन आसानी से चार्ज हो सकें.

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड कितने साल बाद खराब होता है, इसमें कितना बैलेंस रख सकते हैं? जानें नियम

 

और पढ़ें
Published at : 20 May 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Red Fort ASI DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों में अब नहीं होगी मोबाइल बैटरी खत्म होने की टेंशन, ASI ने उठाया ये कदम
दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों में अब नहीं होगी मोबाइल बैटरी खत्म होने की टेंशन, ASI ने उठाया ये कदम
दिल्ली NCR
Delhi Weather: आसमान से बरस रही आग! 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, 25 मई तक हीटवेव का अलर्ट
दिल्ली: आसमान से बरस रही आग! 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, 25 मई तक हीटवेव का अलर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली के आगे तंदूर भी फेल! पारा 46 के पार, बिजली की डिमांड ने तोड़ा रिकॉर्ड, GRAP-1 लागू
दिल्ली के आगे तंदूर भी फेल! पारा 46 के पार, बिजली की डिमांड ने तोड़ा रिकॉर्ड, GRAP-1 लागू
दिल्ली NCR
दिल्ली में 20 मई को केमिस्ट हड़ताल, लोगों से रोजमर्रा की दवाएं खरीद लेने की अपील
दिल्ली में 20 मई को केमिस्ट हड़ताल, लोगों से रोजमर्रा की दवाएं खरीद लेने की अपील
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Janhit | Twisha Sharma Case | Chitra Tripathi: ट्विशा शर्मा केस के 4 बड़े ट्विस्ट !
Crime News : अपहरण के बाद मर्डर का डरावना खेल! | Sansani
Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शुक्रवार, शनिवार या रविवार...' ईरान में फिर मचेगी तबाही! ट्रंप ने बता दिया किस दिन होगा सबसे बड़ा हमला
'शुक्रवार, शनिवार या रविवार...' ईरान में फिर मचेगी तबाही! ट्रंप ने बता दिया किस दिन होगा सबसे बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में झुलसा रही गर्मी! कई जिलों में लू का रेड-ऑरेंज अलर्ट, तापमान 44 डिग्री के पार
यूपी में झुलसा रही गर्मी! कई जिलों में लू का रेड-ऑरेंज अलर्ट, तापमान 44 डिग्री के पार
विश्व
ईरान-US टेंशन के बीच भारत आ रहे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्या है विजिट का मकसद, हो गया खुलासा
ईरान-US टेंशन के बीच भारत आ रहे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्या है विजिट का मकसद, हो गया खुलासा
स्पोर्ट्स
दुनिया के वो 5 दिग्गज क्रिकेटर जिन्होंने कभी भारत में नहीं खेला क्रिकेट, लिस्ट में 5 महान खिलाड़ी, देखें उनका नाम
दुनिया के वो 5 दिग्गज क्रिकेटर जिन्होंने कभी भारत में नहीं खेला क्रिकेट, लिस्ट में 5 महान खिलाड़ी, देखें उनका नाम
बॉलीवुड
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान की पैप्स को वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने पर सिपाही सस्पेंड, वीडियो में रिश्वत के लगाए आरोप
UP पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने पर सिपाही सस्पेंड, वीडियो में रिश्वत के लगाए आरोप
जनरल नॉलेज
भारत में सबसे पहले कहां खुला था ट्रेन के इंजन बनाने का कारखाना, इसने कितने दिन दी थी सर्विस?
भारत में सबसे पहले कहां खुला था ट्रेन के इंजन बनाने का कारखाना, इसने कितने दिन दी थी सर्विस?
टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया से पहले ही बच्चों की दुनिया पर कब्जा कर चुकीं Screens! रिसर्च में हुआ खुलासा
सोशल मीडिया से पहले ही बच्चों की दुनिया पर कब्जा कर चुकीं Screens! रिसर्च में हुआ खुलासा
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget