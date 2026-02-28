हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में आज करण औजला कॉन्सर्ट को लेकर एडवाइजरी जारी, इन सड़कों पर ट्रैफिक रहेगा प्रभावित

Delhi News In Hindi: आज जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में होने जा रहे 'P-POP CULTURE INDIA TOUR 2026' की वजह से एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से स्टेडियम के आसपास की सड़कों से बचें को कहा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 28 Feb 2026 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में आज (28 फरवरी) को ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदली हुई नजर आएगी. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोधी कॉलोनी में होने जा रहे 'P-POP CULTURE INDIA TOUR 2026' के तहत मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर करण औजला के लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है. कार्यक्रम के दौरान करीब 45 से 50 हजार लोगों के जुटने की संभावना है, जिसके मद्देनजर आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध लागू रहेंगे.

इन प्रमुख सड़कों पर रहेगा असर, कई जगहों पर डायवर्जन लागू

स्टेडियम में प्रवेश के लिए गेट नंबर 2, 6, 8, 13, 14 और 21 दर्शकों के लिए निर्धारित किए गए हैं. गेट नंबर 13 से वीआईपी एंट्री होगी, जबकि गेट नंबर 6 कलाकारों और आयोजकों के लिए तय किया गया है. गेट नंबर 1 और 10 को पूरी तरह आपातकालीन सेवाओं के लिए रिजर्व रखा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में एंबुलेंस और अन्य राहत सेवाओं की आवाजाही प्रभावित न हो.

कॉन्सर्ट के दौरान जेएलएन रेड लाइट, सेवा नगर बस डिपो रेड लाइट, फिफ्थ एवेन्यू रोड (डबल स्टोरी मार्केट और धोबी घाट के पास), प्रगति विहार रेड लाइट, लाला लाजपत राय मार्ग टी-पॉइंट, जेएलएन गेट नंबर 5 के पास बारापुला कट और जंगपुरा मेट्रो स्टेशन तथा सूचना भवन टी-पॉइंट पर ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है. इन स्थानों पर आवश्यकता अनुसार डायवर्जन लागू किए जाएंगे और मौके पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी.

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अस्पताल जाना है तो पहले से करें प्लान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे पीक आवर्स के दौरान बी.पी. मार्ग, लोधी रोड और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास की सड़कों से बचें. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अस्पताल जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

कॉन्सर्ट में शामिल होने वाले दर्शकों को मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर स्थित जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन कार्यक्रम स्थल के सबसे नजदीक है, जिससे भारी ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है. बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए मेट्रो सेवा भीड़ प्रबंधन के लिहाज से सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प मानी जा रही है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पर मिलेगी पल-पल की अपडेट

यातायात से जुड़ी ताजा जानकारी और रीयल टाइम अपडेट के लिए लोगों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. किसी भी बदलाव या अतिरिक्त प्रतिबंध की सूचना वहीं से जारी की जाएगी.

अगर आप आज दक्षिणी दिल्ली की ओर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो यह ट्रैफिक एडवाइजरी आपके लिए बेहद अहम है. थोड़ी सी सावधानी और पहले से की गई योजना आपको लंबे जाम और असुविधा से बचा सकती है.

Published at : 28 Feb 2026 04:45 PM (IST)
Delhi Traffic Karan Aujla JLN Stadium DELHI NEWS
