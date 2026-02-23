Delhi News: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने ‘दिल्ली बेहाल जनसंवाद’ कैंपेन के तहत रविवार को चिराग दिल्ली में बड़ी सभा कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. दिल्ली में हर मंडल पर “दिल्ली बेहाल जनसंवाद” चल रहे है. इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की चार इंजन की सरकार है फिर भी दिल्लीवाले बेहाल हैं. सरकार के एक साल बीत गए, लेकिन न महिलाओं को 2500 रुपए मिले और ना ही बस मार्शलों को पक्की नौकरी मिली.

रेखा गुप्ता सरकार ने सिर्फ प्रदूषण कम करने, नकली यमुना बनाने और 370 मोहल्ला क्लीनिकों का नाम आरोग्य मंदिर करने का फर्जीवाड़ा किया. इन्होंने मोहल्ला क्लीनिकों को बंद कर हजारों युवाओं को बेरोजगार कर दिया और अब 6 हजार बस कंडक्टरों को निकाल रहे हैं. एक मार्च को आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर विशाल जनसभा कर बेहाल दिल्ली की जनता की आवाज उठाएगी.

बीजेपी बड़े-बड़े धन्नासेठों की पार्टी- आप

चिराग दिल्ली में ‘दिल्ली बेहाल जनसंवाद’ के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही सेठ-साहूकारों और बड़े-बड़े धन्नासेठों की पार्टी रही है. ये लोग चुनाव के समय ही गरीबों के बीच आते हैं, झुग्गियों में रोटी खाते हैं और कैरम बोर्ड खेलते हैं. गरीब आदमी भोला होता है और इनकी बातों में आकर बेवकूफ बन जाता है.

इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम और गरीब लोगों को बेवकूफ बनाया और 27 साल बाद इनकी दिल्ली में सरकार बन गई. ‘‘आप’’ सरकार ने बड़ी मुश्किल से गांवों के लिए जो सुविधाएं बनवाई थीं, बीजेपी ने आते ही उन्हें छीन लीं. गांवों व कस्बों में यह सोचकर डिस्पेंसरी बनवाई गई ताकि गरीबों और बुजुर्गों को आसानी से इलाज मिल सके.

मोहल्ला क्लीनिक और महिलाओं की सुरक्षा पर हमला

सौरभ भारद्वाज ने शेख सराय में पानी टंकी के नीचे बनाए गए मोहल्ला क्लीनिक में सबसे ज्यादा गांव की महिलाएं इलाज के लिए आती थीं. महिलाएं पैसे व समय की कमी के कारण डॉक्टर के पास नहीं जा पातीं हैं. ऐसे में मोहल्ला क्लीनिक में डायबिटीज, थायरॉइड और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों के फ्री टेस्ट और फ्री दवाइयां मिलने से उन्हें बहुत सुविधा हुई थी. लेकिन बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता एक- एक कर मोहल्ला क्लीनिकों को बंद कर रही है. सीएम ने 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का झूठा दावा कर रही हैं.

असलियत में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के समय बनी डिस्पेंसरियों की रंगाई पुताई कर उस पर आरोग्य मंदिर लिखवा दिया है. यह खुल्लम-खुल्ला फर्जीवाड़ा और फ्रॉड है. कोठियों में रहने वाला आदमी सोचता है कि रेखा गुप्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन गांव का आदमी सच्चाई जानता है, क्योंकि वह धरातल पर सब देख रहा है. बीजेपी ने एक साल में गांव के लिए कोई काम नहीं किया है. सीवर, चौपाल, सड़क के काम ‘‘आप’’ सरकार में पास कराए गए बजट से हो रहे हैं.

सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शाहपुर जट फेस्टिवल

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि पिछले 8-9 सालों से ‘‘आप’’ सरकार दिल्ली के 360 गांवों के लिए शाहपुर जट गांव में एक शाहपुर जट फेस्टिवल करवाती थी. इसमें गांव के बुजुर्ग भी फैशन शो करते थे. लेकिन बीजेपी की विधायक ने यह फेस्टिवल बंद करवा दिया और उसे गांव से उठाकर ग्रेटर कैलाश की कोठियों में ले गईं.

बीजेपी को लगता है कि फेस्टिवल का हक सिर्फ कोठियों वालों को है, गांव वालों को नहीं. इस फेस्टिवल में कोई आना नहीं चाहता है. शनिवार को बीजेपी वाले फेस्टिवल में ले जाने के लिए रेहड़ी पटरी वालों को बसों में भर रहे थे. लोगों ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर बस में बैठकर नहीं गए, तो रेहड़ी-पटरी नहीं लगाने दी जाएगी.

2500 रुपए और बस मार्शल का वादा

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को गारंटी दी थी कि चुनाव जीतते ही मार्च से हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे. लेकिन किसी भी महिला को 2500 रुपए नहीं मिले. बीजेपी वालों की बात कोई नहीं मानता क्योंकि सब जानते हैं कि वे झूठे हैं. इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद मैदान में उतरे थे. लेकिन चुनाव के बाद वे भी गायब हो गए. किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह प्रधानमंत्री से 2500 रुपयों के बारे में पूछ सके. जो सवाल पूछेगा, उसके यहां ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाएगा और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

सौरभ भारद्वाज ने प्रदूषण और यमुना सफाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि छठ पूजा पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खूब इंटरव्यू दिए कि उन्होंने आठ महीने में यमुना साफ कर दी है, जो काम अरविंद केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए. लेकिन बाद में इनकी पोल खुल गई कि इन्होंने नकली यमुना बनाई थी. दिल्ली में कई दिनों तक पीने का पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि पानी के पाइप से उस नकली यमुना को भरा गया था, ताकि यमुना साफ होने के फर्जी इंटरव्यू दिए जा सकें. इसी तरह बीजेपी सरकार ने प्रदूषण मापने वाले मीटर बंद कर दिए और जो चालू थे, उन पर दिन-रात पानी का छिड़काव किया, ताकि प्रदूषण का स्तर कम दिखे. आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की यह चोरी भी खुल्लम-खुल्ला पकड़ी.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने करीब 250 मोहल्ला क्लीनिक बंद करके वहां काम करने वाले फार्मासिस्ट, नर्स, सैंपल कलेक्टर, सफाई कर्मचारी और डॉक्टरों को नौकरी से निकाल दिया. सरकारी अस्पतालों से डेटा एंट्री ऑपरेटरों को निकाल दिया गया, जिससे हजारों युवा बेरोजगार हो गए. 6000 डीटीसी बस कंडक्टरों को भी निकाल दिया गया है. सीएम रोज नई बसें लाने का दावा कर रही हैं. अगर नई बसें आ रही हैं, तो नए कंडक्टरों की भर्ती होनी चाहिए. उन्हें निकालने की क्या जरूरत है.

महिलाओं की सुरक्षा और बस मार्शल

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली “आप” सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए करीब 10,000 बस मार्शल नियुक्त किए थे. लेकिन एलजी ने पहले उन्हें निकाला और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हुए वादा किया कि अगर बीजेपी जीती, तो 60 दिन के भीतर उन्हें पक्की नौकरी दी जाएगी. बस मार्शलों ने बीजेपी का प्रचार किया और उन्हें जिताया, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी ने उनसे बात करना भी बंद कर दिया और किसी को पक्की नौकरी नहीं दी गई.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी वाले विराट हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं, लेकिन खुद करा रहे हैं, यह नहीं बता रहे हैं. बीजेपी वालों को पता है कि उनके नेताओं के नाम पर लोग इकट्ठा नहीं होते हैं. इसलिए सम्मेलन के पोस्टरों पर अपनी फोटो लगाने के बजाय बाबा साहब अंबेडकर और संत रविदास जी की फोटो लगाई, ताकि लोग आएं.

उन्होंने पूछा कि जब चिराग दिल्ली में रामलीला बंद कराई गई थी, तब ये लोग कहां थे? बीजेपी के लोग धर्म के नाम पर हिंदुओं को लूटते हैं और साल में एक बार रामलीला कराकर पूरे साल उसका पैसा खाते हैं. जब आम आदमी पार्टी ने सस्ती रामलीला शुरू की, तो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और एलजी इसके पीछे पड़ गए. एलजी ने रामलीला की जगह पर रातों-रात पेड़ लगवा दिए और डीडीए ने दीवार बनवा दी ताकि रामलीला न हो सके. बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं, बल्कि हिंदुओं के नाम पर सिर्फ धंधा करते हैं और लोगों को लूटते हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में चार इंजन की सरकार (केंद्र, एलजी, दिल्ली सरकार और एमसीडी) है, फिर भी इस साल जनवरी के पहले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग लापता हो गए. इसमें कई नाबालिग लड़कियां शामिल हैं. यह मुद्दा उठाने पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने की धमकी देती है. लेकिन हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं. हम पर पहले ही ईडी, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस और एसीबी की एफआईआर हो चुकी हैं. दिल्ली पुलिस इस खबर को दबाना चाहती है. जिसका मतलब है कि पुलिस और बीजेपी सरकार की बच्चा चुराने वाले गिरोहों के साथ साठगांठ है. जबकि पुलिस को पोस्टर छपवा कर लोगों को जागरूक करना चाहिए था.

सौरभ भारद्वाज ने अमेरिका के एपस्टीन मामले का जिक्र करते हुए कहा कि वहां छोटी बच्चियों को बड़े राजनेताओं और उद्योगपतियों के पास भेजा जाता था, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम की भी चर्चा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों (लड़के-लड़कियां) का ध्यान रखें और कोई भी बच्चा गायब हो तो तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं. यदि पुलिस रिपोर्ट दर्ज न करे, तो आम आदमी पार्टी को बताएं.

शिक्षा और निजी स्कूलों की मनमानी

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही एपीजे, इंडियन स्कूल, बीपीएस जैसे कई प्राइवेट स्कूलों ने फीस में 20 से 80 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है. जो माता-पिता बढ़ी हुई फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें लाइब्रेरी में बैठा दिया जाता है और उनके एडमिट कार्ड रोके जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार चुप है.

2020 में “आप” सरकार ने मनमानी करने वाले एपीजे के स्कूलों को सील कराया था और गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज न करने वाले निजी अस्पतालों (जैसे मैक्स, पीएसआरआई, एस्कॉर्ट्स) पर 490 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. इसके बाद अस्पतालों ने गरीबों का इलाज शुरू किया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार आते ही उन्होंने फिर से गरीबों का मुफ्त इलाज बंद कर दिया है.

गरीबों पर हमले और सरकारी सेवाओं में कटौती

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दिल्ली में 8 लाख गरीब लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं. 25,000 विधवाओं और हजारों बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है. क्योंकि बीजेपी को गरीबों से नफरत है. वे गरीबों की झुग्गियों और मकानों पर बुलडोजर चला रहे हैं और अमीरों के साथ बैठकर डांस कर रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 10 सालों में जब भी किसी गरीब आदमी ने अपने रहने के लिए मकान बनाया और एमसीडी तोड़ने आई, तो आम आदमी पार्टी ने खड़े होकर एमसीडी को रोका और किसी के मकान पर हथौड़ा नहीं चलने दिया. चुनाव से ठीक पहले जब एमसीडी के लोग शाहपुर जट में गुंडागर्दी करते हुए गरीबों के मकान तोड़ने जेसीबी लेकर आए थे, तो चुनाव के बीच में वहां जाकर मैंने उन्हें भगाया था. बीजेपी वाले कभी किसी जायज काम या गरीब के नुकसान के समय इकट्ठे नहीं होते, लेकिन जब ग्रेटर कैलाश के बिल्डर की अवैध बिल्डिंग की बात आती है, तो वे छाती पीटते हैं.

सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया कि क्या ग्रेटर कैलाश में जगह कम पड़ गई है जो वे गांव को लूट- खसोट का अड्डा बना रहे हैं? अब उनकी मंशा यह है कि इस झुकी हुई और खतरनाक बिल्डिंग के फ्लैट किसी गरीब आदमी को बेचकर वे भाग जाएं और जब बिल्डिंग गिरेगी तब गिरेगी. बीजेपी इसी तरह के काम करने के लिए सत्ता में आई है. वे हर जगह गरीब को निचोड़ रहे हैं, उनकी पेंशन काट रहे हैं, राशन कार्ड रद्द कर रहे हैं, मोहल्ला क्लीनिक बंद कर रहे हैं और स्कूलों की फीस बढ़ा रहे हैं. इनकी लूट हर जगह जारी है.