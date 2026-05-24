Delhi News: 8 साल का इंतजार खत्म! दिल्ली के 36 परिवारों के घर जलेगी बिजली

दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में रहने वाले 36 परिवारों को आखिरकार वर्षों बाद बिजली कनेक्शन मिलने जा रहा है. लंबे समय से ये लोग नियमित बिजली सुविधा से वंचित थे और अस्थायी इंतजामों के सहारे जीवन गुजार रहे थे. अब सरकार की पहल के बाद इन परिवारों की समस्या का समाधान शुरू हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, हर्ष विहार के ए-3 ब्लॉक में कई परिवार साल 2018 से रह रहे थे, लेकिन इलाके में बिजली व्यवस्था विकसित नहीं होने के कारण उन्हें स्थायी कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था. सबसे बड़ी दिक्कत ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए जमीन की कमी थी, जिसकी वजह से बिजली विभाग काम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था.

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मामला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने तेजी दिखाई. संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई. इसके बाद बिजली वितरण कंपनी ने इलाके में ट्रांसफॉर्मर लगाने और लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया. अब इन परिवारों को नियमित बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार जनता की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए काम कर रही है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इलाके के बाकी जरूरतमंद लोगों को भी जल्द बिजली सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

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इस फैसले के बाद इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है. परिवारों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें राहत मिलने की उम्मीद जगी है.