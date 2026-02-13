हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत, एक साल में बने 370, मिल रहीं ये सुविधाएं

दिल्ली में 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत, एक साल में बने 370, मिल रहीं ये सुविधाएं

Ayushman Arogya Mandir: सरकार के मुताबिक इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लाभ आम दिल्लीवासियों को मिल रहा है. अब उन्हें छोटी-छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Feb 2026 06:45 PM (IST)
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार (13 फरवरी) को स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए एक साथ 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ किया गया. इसके साथ ही महज एक साल के अंदर दिल्ली में शुरू हुए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 370 तक पहुंच गई है. सरकार का कहना है कि यह उपलब्धि उसकी तेज रफ्तार और बड़े स्तर पर काम करने की क्षमता को दिखाती है.

सरकार के मुताबिक इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का सबसे बड़ा लाभ आम दिल्लीवासियों को मिल रहा है. अब लोगों को छोटी-छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही. उनके अपने इलाके में ही जांच, इलाज और जरूरी दवाइयों की सुविधा उपलब्ध हो रही है. खास बात यह है कि यहां मिलने वाली अधिकांश सेवाएं पूरी तरह फ्री हैं.

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मिल रहीं ये सुविधाएं

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मरीजों को मुफ्त जांच, फ्री दवाइयां, आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं, कैंसर की शुरुआती जांच, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु देखभाल जैसी सेवाएं दी जा रही हैं. इससे बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिल रही है. कई इलाकों में ये केंद्र लोगों के लिए पहला इलाज केंद्र बनकर उभरे हैं.

'ये सिर्फ शुरुआत'

सरकार ने साफ किया है कि यह सिर्फ शुरुआत है. आने वाले समय में 1100 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का लक्ष्य रखा गया है. इसका उद्देश्य यह है कि हर नागरिक को उसके घर के पास ही भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें. इससे सरकारी अस्पतालों पर बढ़ता बोझ भी कम होगा.

'बीमारी की शुरुआत में ही हो जाती है पहचान'

देशभर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं. सरकार का मानना है कि मोहल्ला स्तर पर इलाज की सुविधा देने से बीमारी की पहचान शुरुआती दौर में हो जाती है, जिससे गंभीर बीमारी बनने का खतरा कम होता है और इलाज का खर्च भी घटता है. दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसी सोच के तहत विकसित किए गए हैं.

इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक करतार सिंह तंवर, निगम पार्षद सुंदर सिंह तंवर सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे.सभी ने इस पहल को जनता के लिए बेहद उपयोगी बताया.

कुल मिलाकर, दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का तेजी से विस्तार आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है. इससे न सिर्फ समय और पैसा बचेगा, बल्कि हर नागरिक को सम्मानजनक और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा भी मिल सकेगी.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 13 Feb 2026 06:45 PM (IST)
DELHI NEWS Ayushman Arogya Mandir Rekha Gupta Government
