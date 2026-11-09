दिल्ली में झुग्गीवासियों को मिलेगा पक्का मकान, 20 लाख लोगों को होगा फायदा

दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए आवास को लेकर बड़ी खबर है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने झुग्गी पुनर्वास और पुनर्स्थापन को लेकर नई नीति अधिसूचित की है.

इसके तहत 1 जनवरी 2025 तक अस्तित्व में आ चुकी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पात्र परिवारों को वैकल्पिक आवास दिए बिना कहीं और नहीं भेजा जाएगा. सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से करीब 4 से 5 लाख परिवारों के 20 लाख लोगों को पक्के मकान में रहने का अवसर मिलेगा.

दिल्ली सरकार की नई नीति का मकसद सिर्फ झुग्गियों का पुनर्विकास करना नहीं, बल्कि वहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों को खाली कराना या वहां रहने वाले लोगों को बेघर करना नहीं है. पुनर्वास की प्रक्रिया में पात्र परिवारों के आवास और भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी.

पात्र परिवारों को मिलेगा वैकल्पिक आवास

सरकार की ओर से अधिसूचित 'दिल्ली झुग्गी एवं झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026' के तहत पात्रता की समयसीमा 1 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है. इस तारीख तक स्थापित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले योग्य परिवारों को नीति में शामिल किया जाएगा.

सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी भी पात्र परिवार को वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किए बिना दूसरी जगह नहीं भेजा जाएगा. पुनर्विकास के दौरान प्रभावित परिवारों के रहने का इंतजाम भी किया जाएगा. संबंधित डेवलपर को अस्थायी आवास या किराये का मकान उपलब्ध कराना होगा. जरूरत पड़ने पर किराये के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है.

एक ही झुग्गी में रहने वाले परिवारों को अलग-अलग आवास

नई नीति में उन परिवारों के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिनके सदस्य एक ही झुग्गी की अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं. यदि प्रत्येक परिवार निर्धारित पात्रता और दस्तावेज संबंधी शर्तें पूरी करता है, तो उसे अलग आवासीय इकाई आवंटित करने पर विचार किया जाएगा. हालांकि, पति-पत्नी के मामले में आवास का आवंटन संयुक्त रूप से होगा. वहीं, पुनर्वास की पात्रता रखने वाले परिवारों के लिए वैकल्पिक मकान की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने की बात कही गई है.

मकान के साथ मिलेंगी स्कूल, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं

सरकार की योजना केवल आवास तक सीमित नहीं रहेगी. नई नीति के तहत पुनर्वास वाली जगहों पर बुनियादी सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है. इनमें स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान शामिल हैं.पात्र परिवारों को एक बेडरूम, हॉल और किचन (1-BHK) वाला आवास देने की व्यवस्था बताई गई है.

इसका उद्देश्य परिवारों को बेहतर जीवन स्तर के साथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना है. दिव्यांगजनों और अन्य पात्र परिवारों को भी उनकी जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं देने की बात कही गई है. इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों और उपलब्धता को आधार बनाया जाएगा.

पांच साल तक सरकार की रहेगी निगरानी

मकान मिलने के बाद भी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी. नीति के मुताबिक आवंटित आवासों के रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी पांच साल तक सरकारी स्तर पर रहेगी. इसके बाद आवासीय परिसर में सामान्य सुविधाओं के प्रबंधन में लाभार्थियों की एसोसिएशन की भूमिका होगी.

आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी और जीआईएस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे परियोजनाओं की निगरानी, मकानों के आवंटन और लाभार्थियों से जुड़ी जानकारियों का प्रबंधन किया जाएगा. एक ही परिवार को दोबारा आवास मिलने जैसी गड़बड़ियों पर भी नियंत्रण रखने की व्यवस्था होगी.

शिकायत और अपील के लिए भी बनेगी व्यवस्था

नई नीति में पात्र परिवारों की समस्याओं को सुनने के लिए शिकायत निवारण और अपील की व्यवस्था भी शामिल है. इसका मकसद यह है कि किसी परिवार को पात्रता, दस्तावेज या आवंटन को लेकर आपत्ति हो तो वह अपनी बात उचित मंच पर रख सके. सरकार का कहना है कि पुनर्वास के दौरान परिवारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर नहीं किया जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, नई नीति के जरिए झुग्गी बस्तियों के नियोजित पुनर्विकास, भूमि के बेहतर इस्तेमाल और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार ने पात्र परिवारों के लिए आवास के साथ सुरक्षा, सम्मान और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने की बात कही है.

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