दिल्ली को मिलेगी नई थोक मंडी की तैयारी शुरू, टिकरी खमपुर में 70 एकड़ में बनेगा बाजार

दिल्ली में फलों और सब्जियों की बढ़ती मांग और मौजूदा मंडियों पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए सरकार एक नई थोक मंडी बनाने जा रही है. यह मंडी करीब 70 एकड़ जमीन पर विकसित की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना पर काम शुरू हो चुका है और इसे दोबारा गति दी गई है, ताकि जल्द से जल्द मंडी को चालू किया जा सके.

दिल्ली के टिकरी खमपुर इलाके में बनेगी नई मंड़ी

नई फल और सब्जी की थोक मंडी उत्तर-पश्चिम दिल्ली के टिकरी खमपुर इलाके में बनाई जाएगी. इसके लिए जीटी करनाल रोड के पास लगभग 70.62 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है. योजना के तहत इस मंडी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि किसानों, व्यापारियों और खरीददारों को सुविधा मिल सके.

सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार की यह योजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी. इसका मतलब यह है कि मंडी के निर्माण और संचालन में सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर काम करेंगी. अधिकारियों ने साफ किया है कि इस प्रोजेक्ट से दिल्ली सरकार या दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड (DAMB) पर कोई सीधा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.

DAMB ने तैयार किया प्रोजेक्ट का पूरा संचालन मॉडल

इस परियोजना के लिए DAMB ने एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. कंसल्टेंट प्रोजेक्ट की पूरी योजना, डिजाइन और संचालन मॉडल तैयार करेगा. टेंडर दस्तावेजों में कहा गया है कि मंडी का मॉडल ऐसा होगा जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ और लाभकारी बनी रहे.

जानकारी के अनुसार, इस नई थोक मंडी के शुरू होने से आजादपुर मंडी पर पड़ने वाला भारी बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा. गौरतलब है कि आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी मानी जाती है, जहां रोजाना हजारों टन फल और सब्जियां आती हैं. यहां भीड़, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की समस्या अक्सर सामने आती रहती है.

किसानों को मिलेगा अपनी उपज बेचने का बड़ा मौका

नई मंडी बनने से न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या कम होगी, बल्कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक और बड़ा बाजार मिलेगा. साथ ही व्यापारियों को भी बेहतर जगह और सुविधाएं मिलेंगी. आम लोगों तक ताजा फल और सब्जियां समय पर और उचित दाम पर पहुंचाने में भी यह मंडी मददगार साबित होगी.

दिल्ली में बढ़ती आबादी और शहरी करण को देखते हुए विशेषज्ञ लंबे समय से नई मंडियों की जरूरत पर जोर देते रहे हैं. सरकार का कहना है कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और राजधानी की आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी.