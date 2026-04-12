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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: दिल्ली में ट्रैफिक नियम होंगे और भी सख्त, अब चालान टालना पड़ सकता है भारी, होगा ये एक्शन

Delhi News: दिल्ली में ट्रैफिक नियम होंगे और भी सख्त, अब चालान टालना पड़ सकता है भारी, होगा ये एक्शन

Delhi News In Hindi: दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त होने जा रहे हैं. चालान समय पर न भरने पर PUC, FASTag और इंश्योरेंस रिन्यूअल रुकेगा, जबकि 5 चालान पर लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 Apr 2026 06:47 PM (IST)
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दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर अब सख्ती और बढ़ने वाली है. सरकार ऐसे नए नियम लाने की तैयारी में है, जिससे बार-बार चालान टालने वालों पर सीधा असर पड़ेगा. अब सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि गाड़ी से जुड़े जरूरी काम और ड्राइविंग लाइसेंस भी खतरे में आ सकते हैं.

नए प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक चालान समय पर नहीं भरता है, तो उसकी गाड़ी से जुड़े कई जरूरी काम रुक सकते हैं. जैसे PUC सर्टिफिकेट, FASTag और इंश्योरेंस का रिन्यूअल नहीं हो पाएगा. आसान भाषा में कहें तो आपकी गाड़ी सड़क पर चलने के लायक कागजों में ही अटक जाएगी. इससे लोग मजबूरी में समय पर चालान भरने को मजबूर होंगे.

बार-बार गलती की तो लाइसेंस पर भी असर

सरकार सिर्फ पैसे का दबाव नहीं बना रही, बल्कि आदत सुधारने पर भी फोकस कर रही है. अगर किसी ड्राइवर के एक साल में 5 चालान हो जाते हैं, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है. यह नियम खासतौर पर उन लोगों को टारगेट करेगा जो बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और फिर चालान को हल्के में लेते हैं.

यह सख्ती सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी. नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे NCR शहरों से रोज आने-जाने वाले वाहन चालकों पर भी इसका असर पड़ेगा. यानी पूरे NCR में ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रहेगा.

लोक अदालत के ‘शॉर्टकट’ पर लगेगी रोक

अभी तक कई लोग चालान भरने से बचते थे और लोक अदालत का इंतजार करते थे, जहां अक्सर कम जुर्माने में मामला निपट जाता था. आंकड़ों के मुताबिक, करीब 52 फीसदी मामलों में चालान बिना जुर्माने के ही खत्म हो गए थे.

इसी वजह से लोग सीधे भुगतान करने से बचते थे. अब सरकार इस लूपहोल को खत्म करना चाहती है ताकि लोग नियमों को गंभीरता से लें और चालान टालने की आदत खत्म हो.

सरकार का साफ कहना है कि जब तक नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक लोग ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते रहेंगे. नए नियमों का उद्देश्य यही है कि लोग छूट का इंतजार करने के बजाय समय पर नियमों का पालन करें.

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Published at : 12 Apr 2026 06:47 PM (IST)
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