हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के लोगों को बड़ी राहत! लोकल सफर पर नहीं देना होगा टोल, सरकार का ये है प्लान

दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत! लोकल सफर पर नहीं देना होगा टोल, सरकार का ये है प्लान

Delhi News In Hindi: दिल्ली में यूईआर-2 के आसपास रहने वालों को बड़ी राहत मिली है. अब लोकल सफर के लिए लोगों को टोल नहीं देना होगा. इसके लिए यूईआर-2 के दिल्ली हिस्से में नई सर्विस रोड बनाने जा रही है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 May 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) के आसपास बसे हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. जल्द ही स्थानीय लोगों को अपने ही इलाके में आने-जाने के लिए टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब यूईआर-2 के दिल्ली हिस्से में नई सर्विस रोड बनाने जा रही है, जिससे लोकल ट्रैफिक को अलग रास्ता मिलेगा और रोजाना की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी.

यूईआर-2 के आसपास द्वारका, नजफगढ़, रोहिणी, मुंडका और बक्करवाला जैसे कई बड़े रिहायशी इलाके आते हैं. अभी इन इलाकों के लोगों को छोटी दूरी तय करने के लिए भी मुख्य कैरिजवे का इस्तेमाल करना पड़ता है. इससे न सिर्फ ट्रैफिक दबाव बढ़ता है बल्कि कई जगह टोल टैक्स भी देना पड़ता है.

Delhi News: गर्भवती पत्नी को जलाने के मामले में दोषी पति को बड़ी राहत, HC ने कम की सजा

स्थानीय वाहनों के लिए होगा अलग रास्ता

नई सर्विस रोड बनने के बाद स्थानीय वाहनों के लिए अलग रास्ता उपलब्ध होगा, जिससे लोगों का सफर पहले से ज्यादा आसान और तेज हो सकेगा. एनएचएआई की योजना के मुताबिक दिल्ली स्ट्रेच में दो लेन चौड़ी सर्विस रोड विकसित की जाएगी. इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 121.57 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 

अधिकारियों ने निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 9 महीने की समयसीमा तय की है. यूईआर-2 की कुल लंबाई करीब 75.7 किलोमीटर है, जिसमें से 54.21 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में पड़ता है.

लंबे समय से उठ रही थी लोगों की मांग

बक्करवाला और मुंडका समेत कई इलाकों के निवासी काफी समय से सर्विस रोड निर्माण की मांग कर रहे थे. स्थानीय लोगों का कहना था कि छोटी दूरी के सफर के लिए टोल देना उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन चुका है.

कई बार शिकायतों और मांगों के बाद अब इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. माना जा रहा है कि सर्विस रोड बनने से स्थानीय ट्रैफिक और हाईवे ट्रैफिक दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा.

इन इलाकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

नई सर्विस रोड तैयार होने के बाद नजफगढ़, द्वारका, मुंडका, रोहिणी और आसपास की सैकड़ों कॉलोनियों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. लोकल ट्रैफिक के लिए अलग रास्ता बनने से जाम की स्थिति भी कम होने की उम्मीद है. साथ ही रोजाना सफर करने वाले लोगों का समय और खर्च दोनों बच सकेंगे.

दिल्ली के यमुना बाजार में 310 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस, बाढ़ और सुरक्षा का दिया हवाला

Published at : 07 May 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI- NCR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत! लोकल सफर पर नहीं देना होगा टोल, सरकार का ये है प्लान
दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत! लोकल सफर पर नहीं देना होगा टोल, सरकार का ये है प्लान
दिल्ली NCR
Delhi News: गर्भवती पत्नी को जलाने के मामले में दोषी पति को बड़ी राहत, HC ने कम की सजा
गर्भवती पत्नी को जलाने के मामले में दोषी पति को बड़ी राहत, HC ने कम की सजा
दिल्ली NCR
दिल्ली के यमुना बाजार में 310 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस, बाढ़ और सुरक्षा का दिया हवाला
दिल्ली के यमुना बाजार में 310 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस, बाढ़ खतरे का हवाला
दिल्ली NCR
Delhi News: झाड़-फूंक की आड़ में शर्मनाक करतूत, आरोपी मौलवी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं
झाड़-फूंक की आड़ में शर्मनाक करतूत, आरोपी मौलवी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं
Advertisement

वीडियोज

Vijay की GOAT फिल्म का सीन वायरल, ‘TN07 CM 2026’ नंबर प्लेट ने बढ़ाई CM बनने की चर्चा
Citadel Season 2 Review: प्रियंका चोपड़ा का दमदार अंदाज, लेकिन सीरीज रही Confusing
Bollywood News: Shahrukh Khan की 'King' के Leak हुए Scenes! |
TRP Ratings of TV: TRP chart में 'Vasudha' का जलवा! सबको पछाड़कर बना नंबर 1 show! #sbs
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का Mamata Banerjee का मिला साथ! | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Govt Formation Row: राज्यपाल ने किया बंगाल कैबिनेट बर्खास्त, क्या अब ममता सीएम हैं या नहीं, जानें
राज्यपाल ने किया बंगाल कैबिनेट बर्खास्त, क्या अब ममता सीएम हैं या नहीं, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
आईपीएल 2026
भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के घर गूंजी किलकारी, वाइफ ने बेटी को दिया जन्म
भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के घर गूंजी किलकारी, वाइफ ने बेटी को दिया जन्म
इंडिया
‘TVK को सरकार के लिए न बुलाना जनादेश का अपमान’, राज्यपाल की शर्त पर DMK-MNM और VCK का विजय को साथ
‘TVK को न बुलाना जनादेश का अपमान’, राज्यपाल की शर्त के खिलाफ DMK-MNM और VCK का मिला साथ
बॉलीवुड
हनी सिंह का अश्लील गाने से इनकार, दावे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने की हलफनामे की मांग
हनी सिंह का अश्लील गाने से इनकार, दावे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने की हलफनामे की मांग
यूटिलिटी
Noida Airport: जेवर एयरपोर्ट से उड़ने को तैयार हैं प्लेन, इस दिन से शुरू होंगी उड़ानें, जानिए सबसे पहले कहां होगी लैंड
जेवर एयरपोर्ट से उड़ने को तैयार हैं प्लेन, इस दिन से शुरू होंगी उड़ानें, जानिए सबसे पहले कहां होगी लैंड
इंडिया
स्कॉर्पियों की सेट्रों कार से ओवरटेकिंग, बिना नंबर बाइक की एंट्री और धड़धड़ा फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की ऐसे लिखी गई स्क्रिप्ट
स्कॉर्पियों की ओवरटेकिंग, बाइक की एंट्री और फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की यूं लिखी गई स्क्रिप्ट
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget