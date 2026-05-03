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दिल्ली में 5 बार कटा चालान तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस? रेखा गुप्ता सरकार का सख्त नियम

Delhi Traffic Rules: दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी आपको बहुत भारी पड़ेगी. CM रेखा गुप्ता ने नए, सख्त डिजिटल चालान सिस्टम की घोषणा की है, जिसमें सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना आसान नहीं होगा.

By : IANS एजेंसी | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 03 May 2026 11:19 PM (IST)
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अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, तो अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी आपको बहुत भारी पड़ सकती है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए एक नई, डिजिटल और बेहद सख्त व्यवस्था का ऐलान किया है. अब चालान से बचना मुमकिन नहीं होगा और आप इसे चुनौती देने के लिए सीधे कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकेंगे.

केंद्र सरकार के 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989' में हुए संशोधनों को दिल्ली में लागू किया जा रहा है. नई व्यवस्था के तहत यदि कोई वाहन चालक 1 साल के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 'गंभीर श्रेणी' में रखा जाएगा. ऐसे चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) निलंबित (Suspend) या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

फोन नंबर करा लें अपडेट, 3 दिन में आएगा ई-चालान

मुख्यमंत्री ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे अपने लाइसेंस और RC पर अपना मोबाइल नंबर और पता तुरंत अपडेट करा लें.

  • कैमरे या डिजिटल सिस्टम से चालान कटने पर 3 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई-चालान (e-Challan) भेज दिया जाएगा.
  • फिजिकल नोटिस 15 दिनों के भीतर घर पहुंच जाएगा.
  • सभी चालान वाहन के रजिस्टर्ड मालिक के नाम पर ही जारी होंगे.

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सीधे कोर्ट नहीं जा सकेंगे, मिलेगा 45 दिन का समय

चालान को लेकर अब पूरी प्रक्रिया समयबद्ध कर दी गई है:

  • चालान मिलने के बाद आपके पास भुगतान करने या ऑनलाइन पोर्टल पर 'शिकायत निवारण अधिकारी' के समक्ष उसे चुनौती देने के लिए 45 दिनों का समय होगा.
  • 45 दिन तक कुछ न करने पर चालान 'स्वतः स्वीकार' माना जाएगा और अगले 30 दिन में भुगतान करना अनिवार्य होगा.
  • अगर चुनौती खारिज हुई: तो 30 दिन में जुर्माना भरें. अगर फिर भी कोर्ट जाना चाहते हैं, तो पहले चालान की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, तभी मामला न्यायालय में जाएगा.

नहीं भरा जुर्माना तो 'ब्लॉक' हो जाएगी गाड़ी

अगर कोई व्यक्ति चालान नहीं भरता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. ऐसे व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण (RC) से जुड़े सभी काम रोक दिए जाएंगे. पोर्टल पर उस वाहन को 'नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड' (Not to be Transacted) मार्क कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर पुलिस या अधिकृत अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन को जब्त भी कर सकते हैं.

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Published at : 03 May 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
Delhi Traffic DELHI NEWS REKHA GUPTA
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