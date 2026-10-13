जंतर-मंतर पर 3000, बुराड़ी में 80 हजार लोगों की जरूरत! तब हो सकेगा मजबूत प्रदर्शन

जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध-प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है. गृह मंत्रालय द्वारा जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए तय जगह की सूची से हटा दिया गया है. प्रदर्शन के लिए तीन नई जगहें तय की गई हैं. इसमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान (पूर्वी दिल्ली) शामिल हैं. ऐसे में इन तीन जगहों पर प्रदर्शन करने और उसे बड़ा दिखाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की जरूरत होगी.

जंतर मंतर में भारी भीड़ दिखाने के लिए केवल 3 हजार प्रदर्शनकारियों की जरूरत थी, लेकिन अब रामलीला मैदान में करीब डेढ़ लाख, बुराड़ी में 80 हजार की संख्या हो, तभी भीड़ दिखेगी. जिस तरह जंतर-मंतर पर सिर्फ तीन हजार की भीड़ जुटाने के बाद चारों तरफ के रास्ते भर जाया करते थे, लेकिन तीन नई जगहों पर ऐसा करना आसान नहीं है.

दूसरी बात यह भी है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करना महंगा भी साबित होगा. दरअसल रामलीला मैदान को बुक करने के लिए करीब 1 लाख 21 हजार रुपये खर्च करना पड़ते हैं. वहीं आने वाले ढाई महीनों तक मैदान पूरी तरह बुक है. इसके अलावा रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने के लिए एमसीडी की इजाजत तो जरूरी है ही लेकिन दिल्ली पुलिस NOC लेना भी जरूरी है.

संसद से बहुत दूर हैं तय किए गए नए स्थल

वहीं एक चीज यह भी है कि सरकार द्वारा तय की गईं तीन नई जगहों की संसद भवन से काफी दूरी है. जबकि जंतर-मंतर से यह जगह महज 2 किमी दूर है, जिससे प्रदर्शनकारी आसानी तक संसद तक पहुंच सकते हैं. वहीं संसद से रामलीला मैदान 6 किमी दूर है. बुराड़ी का मैदान लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति है और शाहदरा का सीबीडी मैदान 14 किलोमीटर की दूरी पर है.

इससे यह साफ है कि दिल्ली पुलिस का सीधा-साधा प्लान है. प्रदर्शनकारियों को संसद के दायरे से दूर रखना. यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीती जुलाई में जंतर-मंतर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का आह्वान किया था. इस दौरान कई तरह की हिंसक तस्वीरें देखने को मिली थीं. ऐसे में यह प्रदर्शन अगर बुराड़ी या शाहदरा में आयोजित किया जाता है तो इसका असर दिल्ली में और सरकार पर कोई खास नहीं पड़ेगा.

इन जगहों को तय करने के पीछे दिल्ली पुलिस की प्लानिंग यह कि किसी भी प्रदर्शन को नेशनल लेवल पर जाने से पहले ही खत्म कर दिया जाए. इन जगहों पर किसी भी प्रदर्शन को लंबे समय तक बनाए रखना कहीं न कहीं मुश्किल होगा और इन जगहों पर भारी भीड़ जुटने की उम्मीद भी नहीं है. दिल्ली के बाहर होने वाले प्रदर्शनों को इतना कवरेज भी शायद नहीं मिल पाएगा.

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