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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजंतर-मंतर पर 3000, बुराड़ी में 80 हजार लोगों की जरूरत! तब हो सकेगा मजबूत प्रदर्शन

जंतर-मंतर पर 3000, बुराड़ी में 80 हजार लोगों की जरूरत! तब हो सकेगा मजबूत प्रदर्शन

सरकार ने जंतर-मंतर की जगह 3 नए प्रदर्शन स्थल तय किए हैं. इन जगहों से संसद की दूरी भी बढ़ेगी. वहीं जंतर-मंतर 3 हजार की भीड़ से खचाखच भर जाता था. अब बुराड़ी जैसे मैदान में 80 हजार की भीड़ की जरूरत

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 13 Oct 2026 01:43 PM (IST)
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जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध-प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है. गृह मंत्रालय द्वारा जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए तय जगह की सूची से हटा दिया गया है. प्रदर्शन के लिए तीन नई जगहें तय की गई हैं. इसमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान (पूर्वी दिल्ली) शामिल हैं. ऐसे में इन तीन जगहों पर प्रदर्शन करने और उसे बड़ा दिखाने के लिए बड़ी तादाद में लोगों की जरूरत होगी.

जंतर मंतर में भारी भीड़ दिखाने के लिए केवल 3 हजार प्रदर्शनकारियों की जरूरत थी, लेकिन अब रामलीला मैदान में करीब डेढ़ लाख, बुराड़ी में 80 हजार की संख्या हो, तभी भीड़ दिखेगी. जिस तरह जंतर-मंतर पर सिर्फ तीन हजार की भीड़ जुटाने के बाद चारों तरफ के रास्ते भर जाया करते थे, लेकिन तीन नई जगहों पर ऐसा करना आसान नहीं है. 

दूसरी बात यह भी है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करना महंगा भी साबित होगा. दरअसल रामलीला मैदान को बुक करने के लिए करीब 1 लाख 21 हजार रुपये खर्च करना पड़ते हैं. वहीं आने वाले ढाई महीनों तक मैदान पूरी तरह बुक है. इसके अलावा रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने के लिए एमसीडी की इजाजत तो जरूरी है ही लेकिन दिल्ली पुलिस NOC लेना भी जरूरी है.

संसद से बहुत दूर हैं तय किए गए नए स्थल

वहीं एक चीज यह भी है कि सरकार द्वारा तय की गईं तीन नई जगहों की संसद भवन से काफी दूरी है. जबकि जंतर-मंतर से यह जगह महज 2 किमी दूर है, जिससे प्रदर्शनकारी आसानी तक संसद तक पहुंच सकते हैं. वहीं संसद से रामलीला मैदान 6 किमी दूर है. बुराड़ी का मैदान लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति है और शाहदरा का सीबीडी मैदान 14 किलोमीटर की दूरी पर है. 

इससे यह साफ है कि दिल्ली पुलिस का सीधा-साधा प्लान है. प्रदर्शनकारियों को संसद के दायरे से दूर रखना. यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीती जुलाई में जंतर-मंतर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का आह्वान किया था. इस दौरान कई तरह की हिंसक तस्वीरें देखने को मिली थीं. ऐसे में यह प्रदर्शन अगर बुराड़ी या शाहदरा में आयोजित किया जाता है तो इसका असर दिल्ली में और सरकार पर कोई खास नहीं पड़ेगा.

इन जगहों को तय करने के पीछे दिल्ली पुलिस की प्लानिंग यह कि किसी भी प्रदर्शन को नेशनल लेवल पर जाने से पहले ही खत्म कर दिया जाए. इन जगहों पर किसी भी प्रदर्शन को लंबे समय तक बनाए रखना कहीं न कहीं मुश्किल होगा और इन जगहों पर भारी भीड़ जुटने की उम्मीद भी नहीं है. दिल्ली के बाहर होने वाले प्रदर्शनों को इतना कवरेज भी शायद नहीं मिल पाएगा.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar DELHI NEWS CJP Protest
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