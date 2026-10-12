Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजंतर-मंतर नहीं, अब रामलीला-बुराड़ी और CBD में होंगे प्रोटेस्ट, जानें संसद से कितनी दूर

जंतर-मंतर नहीं, अब रामलीला-बुराड़ी और CBD में होंगे प्रोटेस्ट, जानें संसद से कितनी दूर

भारत के नागरिकों को अब दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने तीन नए निर्धारित प्रोटेस्ट साइट दिए हैं- रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीडीपी ग्राउंड जो संसद से काफी दूर हैं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 12 Oct 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच अब केंद्र सरकार ने प्रोटेस्ट साइट को लेकर बड़ा फैसला लिया है. गृह विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब जंतर-मंतर को 'विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल' यानी डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया गया है. इनकी जगह सरकार ने दिल्ली की तीन नई जगहों पर प्रदर्शन की अनुमति दी है, जिनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड शामिल होंगे. हालांकि, अब सवाल यह उठ रहा है कि जंतर-मंतर पर भारत सरकार की नजरें जल्दी पड़ती हैं. संसद के करीब होने की वजह से जनता की आवाज सरकार तक जल्दी पहुंचती है, इसलिए जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल बनाया गया था. अब नए स्थल संसद से बेहद दूर कर दिए गए हैं. आइए जानते हैं तीनों नए प्रोटेस्ट साइट की पार्लियामेंट से कितनी दूरी है.

साल 1993 से लेकर अब तक जंतर-मंतर लगातार जनता की आवाज का गवाह रहा है. सरकार से जब भी नाराजगी जतानी हो, अपनी बात पहुंचानी हो या अपील करनी हो, तो जनता जंतर-मंतर के जरिए अपने प्रदर्शन के अधिकार का प्रयोग करती है. जंतर मंतर से संसद भवन का सीधा रास्ता है, पैदल चलने पर भी आधे घंटे के अंदर प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं और सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं. हालांकि, अब सरकार ने इसे प्रदर्शन स्थल न रहने देने का फैसला लिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
Explained: दिल्ली प्रोटेस्ट में गुंडों ने प्रदर्शनकारियों से की मारपीट! 8 शर्मसार घटनाएं
दिल्ली प्रोटेस्ट में गुंडों ने प्रदर्शनकारियों से की मारपीट! 8 शर्मसार घटनाएं
दिल्ली NCR
'ये तो केजरीवाल के भी बाप...', आशुतोष रांका का Video शेयर कर बोले मनोज तिवारी
'ये तो केजरीवाल के भी बाप...', आशुतोष रांका का Video शेयर कर बोले मनोज तिवारी
दिल्ली NCR
'हम तुम्हारी तरह गुंडे नहीं हैं', दिल्ली पुलिस पर भड़के अभिजीत दीपके
'हम तुम्हारी तरह गुंडे नहीं हैं', दिल्ली पुलिस पर भड़के अभिजीत दीपके
दिल्ली NCR
'झूठी FIR से डरते नहीं', बंगला साहिब विवाद में FIR पर बोले सौरभ भारद्वाज
'झूठी FIR से डरते नहीं', बंगला साहिब विवाद में FIR पर बोले सौरभ भारद्वाज

जंतर मंतर पर नहीं होगा प्रदर्शन, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, 3 जगह तय

संसद से सीबीडी ग्राउंड की दूरी 

सीबीडी ग्राउंड दिल्ली के शाहदरा इलाके में आता है. यह संसद भवन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है. गाड़ी से संसद का सफर 47 मिनट का है. वहीं, अगर प्रदर्शनकारी 'संसद मार्च' करना चाहें तो उन्हें पहुंचने में ही 3 घंटे से ऊपर लगेंगे.

रामलीला मैदान से संसद भवन की दूरी

रामलीला मैदान को भी डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट बनाया गया है. यह साइट पार्लियामेंट से करीब 6.1 किलोमीटर की दूरी पर है. गाड़ी से यहां तक पहुंचने में 23 मिनट से आधा घंटा तक लग सकता है. वहीं, प्रदर्शनकारियों के लिए पैदल मार्च करीब एक घंटे लंबी हो सकती है.

बुराड़ी मैदान

गूगल मैप्स पर संसद भवन से बुराड़ी मैदान तक की दूरी करीब 23 किलोमीटर दिख रही है. गाड़ी से करीब एक घंटे में यह सफर तय किया जा सकता है. वहीं, पैदल मार्च के लिए प्रदर्शनकारियों को साढ़े तीन घंटे भी लग सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जब दिल्ली के रास्तों पर डावर्जन लागू करेगी तो यह समय और बढ़ता जाएगा.

'ये तो केजरीवाल के भी बाप...', आशुतोष रांका का Video शेयर कर बोले मनोज तिवारी

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Delhi Protest DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Explained: दिल्ली प्रोटेस्ट में गुंडों ने प्रदर्शनकारियों से की मारपीट! 8 शर्मसार घटनाएं
दिल्ली प्रोटेस्ट में गुंडों ने प्रदर्शनकारियों से की मारपीट! 8 शर्मसार घटनाएं
दिल्ली NCR
'ये तो केजरीवाल के भी बाप...', आशुतोष रांका का Video शेयर कर बोले मनोज तिवारी
'ये तो केजरीवाल के भी बाप...', आशुतोष रांका का Video शेयर कर बोले मनोज तिवारी
दिल्ली NCR
'हम तुम्हारी तरह गुंडे नहीं हैं', दिल्ली पुलिस पर भड़के अभिजीत दीपके
'हम तुम्हारी तरह गुंडे नहीं हैं', दिल्ली पुलिस पर भड़के अभिजीत दीपके
दिल्ली NCR
'झूठी FIR से डरते नहीं', बंगला साहिब विवाद में FIR पर बोले सौरभ भारद्वाज
'झूठी FIR से डरते नहीं', बंगला साहिब विवाद में FIR पर बोले सौरभ भारद्वाज
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
बिहार
'सद्दाम हुसैन भी नहीं बच पाया था', CEC विवाद के बीच RJD से बड़ा बयान
'सद्दाम हुसैन भी नहीं बच पाया था', CEC विवाद के बीच RJD से बड़ा बयान
इंडिया
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज ने 2000 सिक्स लगाकर बनाया टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत पीछे-पीछे
वेस्टइंडीज ने 2000 सिक्स लगाकर बनाया टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत पीछे-पीछे
बॉलीवुड
दिग्गज मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर का निधन, निभा चुकी हैं नाना पाटेकर की मां का रोल
दिग्गज मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर का निधन, निभा चुकी हैं नाना पाटेकर की मां का रोल
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा
कौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा
एग्रीकल्चर
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
बिना खेत कैसे कर सकते हैं मशरूम की खेती, इसमें कितनी लागत?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget