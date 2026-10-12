जंतर-मंतर नहीं, अब रामलीला-बुराड़ी और CBD में होंगे प्रोटेस्ट, जानें संसद से कितनी दूर

दिल्ली में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच अब केंद्र सरकार ने प्रोटेस्ट साइट को लेकर बड़ा फैसला लिया है. गृह विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब जंतर-मंतर को 'विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल' यानी डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया गया है. इनकी जगह सरकार ने दिल्ली की तीन नई जगहों पर प्रदर्शन की अनुमति दी है, जिनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड शामिल होंगे. हालांकि, अब सवाल यह उठ रहा है कि जंतर-मंतर पर भारत सरकार की नजरें जल्दी पड़ती हैं. संसद के करीब होने की वजह से जनता की आवाज सरकार तक जल्दी पहुंचती है, इसलिए जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल बनाया गया था. अब नए स्थल संसद से बेहद दूर कर दिए गए हैं. आइए जानते हैं तीनों नए प्रोटेस्ट साइट की पार्लियामेंट से कितनी दूरी है.

साल 1993 से लेकर अब तक जंतर-मंतर लगातार जनता की आवाज का गवाह रहा है. सरकार से जब भी नाराजगी जतानी हो, अपनी बात पहुंचानी हो या अपील करनी हो, तो जनता जंतर-मंतर के जरिए अपने प्रदर्शन के अधिकार का प्रयोग करती है. जंतर मंतर से संसद भवन का सीधा रास्ता है, पैदल चलने पर भी आधे घंटे के अंदर प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं और सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं. हालांकि, अब सरकार ने इसे प्रदर्शन स्थल न रहने देने का फैसला लिया है.

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संसद से सीबीडी ग्राउंड की दूरी

सीबीडी ग्राउंड दिल्ली के शाहदरा इलाके में आता है. यह संसद भवन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है. गाड़ी से संसद का सफर 47 मिनट का है. वहीं, अगर प्रदर्शनकारी 'संसद मार्च' करना चाहें तो उन्हें पहुंचने में ही 3 घंटे से ऊपर लगेंगे.

रामलीला मैदान से संसद भवन की दूरी

रामलीला मैदान को भी डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट बनाया गया है. यह साइट पार्लियामेंट से करीब 6.1 किलोमीटर की दूरी पर है. गाड़ी से यहां तक पहुंचने में 23 मिनट से आधा घंटा तक लग सकता है. वहीं, प्रदर्शनकारियों के लिए पैदल मार्च करीब एक घंटे लंबी हो सकती है.

बुराड़ी मैदान

गूगल मैप्स पर संसद भवन से बुराड़ी मैदान तक की दूरी करीब 23 किलोमीटर दिख रही है. गाड़ी से करीब एक घंटे में यह सफर तय किया जा सकता है. वहीं, पैदल मार्च के लिए प्रदर्शनकारियों को साढ़े तीन घंटे भी लग सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जब दिल्ली के रास्तों पर डावर्जन लागू करेगी तो यह समय और बढ़ता जाएगा.

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