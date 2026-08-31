दिल्ली के नेपाली समुदाय ने की बाढ़ पीड़ितों की मदद, भेजे 90 लाख रुपए

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और तबाही ने दिल्ली में रहने वाले नेपाली मूल के लोगों की चिंता अपने परिवारों और परिचितों तक सीमित कर दी है. अपनों की सलामती जानने के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है, जबकि इस आपदा में जान गंवाने वालों के प्रति शोक के साथ आर्थिक मदद का सिलसिला भी तेज हो गया है. दिल्ली में रहने वाले नेपाली मूल के लोगों और उनकी संस्थाओं ने अब तक करीब 90 लाख रुपये जुटाकर नेपाल के प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजे हैं.

दिल्ली में नेपाली मूल के करीब दो से तीन लाख लोग रहते हैं. इनमें बड़ी संख्या नौकरीपेशा लोगों की है. लंबे समय से दिल्ली में रहने के कारण इनमें से कई लोग यहां की भाषा और संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद उनका ध्यान अपने देश और वहां रहने वाले लोगों की ओर चला गया है.

23 नेपाली संस्थाओं ने मिलकर जुटाई बड़ी रकम

नेपाल में बाढ़ और तबाही की खबरों के बाद दिल्ली में रहने वाले लोग अपने घरवालों और दोस्तों से लगातार संपर्क कर रहे हैं. हर कोई यह जानने की कोशिश में है कि उसके अपने सुरक्षित हैं या नहीं. जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, उनके दुख में दिल्ली में रह रहे नेपाली मूल के लोग भी भावुक हैं. वहां के हालात की तस्वीरें और खबरें उन्हें लगातार परेशान कर रही हैं.

दिल्ली में नेपाली मूल के लोगों से जुड़ी करीब 23 प्रमुख संस्थाएं सक्रिय हैं. ये संगठन समुदाय के लोगों के बीच सहयोग, संवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं. नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन संस्थाओं ने राहत के लिए धन जुटाने की पहल की. इसी प्रयास के तहत करीब 90 लाख रुपये एकत्र कर नेपाल के प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजे गए हैं.

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अब करीब 2 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

मदद का यह अभियान यहीं रुकने वाला नहीं है. संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक, अब करीब दो करोड़ भारतीय रुपये जुटाकर नेपाल भेजने का लक्ष्य रखा गया है. मित्र मंच मानव कल्याण समिति के महासचिव कांशीराम आचार्य ने एबीपी लाइव से कहा कि आपदा की भयावहता के सामने उनका योगदान भले ही छोटा हो, लेकिन उनकी कोशिश लगातार जारी है.

आपदा के दौरान कई लोगों के बाढ़ के पानी में बह जाने की जानकारी सामने आई है और कुछ लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. दिल्ली में रहने वाले उनके परिचित और संगठन अपने स्तर पर उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बीच राहत सामग्री नेपाल तक पहुंचाने की तैयारी भी की जा रही है.

दिल्ली के कारोबारी भी मदद के लिए आगे आ रहे

नेपाली मूल के लोग दिल्ली में कारोबार करने वाले उद्यमियों से भी संपर्क कर रहे हैं, ताकि नेपाल में प्रभावित लोगों के लिए जरूरी सामान पहुंचाया जा सके. जल्द ही रसद और दवाइयों की एक खेप नेपाल भेजने का प्रयास किया जा रहा है. कांशीराम आचार्य के मुताबिक, नेपाल में हुई जन-धन की क्षति का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन उनकी ओर से हर संभव स्तर पर मदद की कोशिश की जा रही है.

दिल्ली-नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष युबराज बराल के अनुसार, नेपाल में आई बाढ़ को लेकर दिल्ली के उद्यमियों और व्यापारियों से बातचीत की जा रही है. उनका कहना है कि कारोबार जगत से जुड़े लोगों से नेपाल के प्रभावित लोगों के लिए सहयोग करने की अपील की जा रही है और इसके लिए लोग आगे भी आ रहे हैं.

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