दिल्ली में सर्दी छूमंतर, दिन में धूप ने किया परेशान, फरवरी में ही दस्तक देने का गर्मी है तैयार

दिल्ली एनसीआर में मौसम मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा हैं. कोहरा अब पूरी तरह छंट गया हैं. आसमान साफ होने की वजह से धूप भी निकल रही हैं, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हुई हैं. मौसम विभाग ने आज भी आसमान साफ़ रहने का अनुमान जताया है. दिन चढ़ने के साथ ही तीखी धूप निकलेगी जो परेशान कर सकती हैं. लेकिन, शुक्रवार को मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक़ दिल्ली में आज 12 फरवरी को आसमान एकदम साफ़ रहने का अनुमान हैं. सुबह और शाम के समय हल्की सर्दी रहेगी. लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही तेज तीखी धूप निकलेगी, जिसे लोगों को चुभन भरी गर्मी का एहसास होगा. सुबह के समय बेहद हल्का कोहरा रह सकता है लेकिन दिन में मौसम एकदम साफ रहेगा.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम

धूप की वजह से अब दिल्ली में तापमान भी बढ़ने लगा है. यानी इस बार फरवरी के महीने में ही गर्मी एंट्री को तैयार है. लोगों ने अब अपने स्वेटर और गर्म कपड़े भी समेटने शुरू कर गिर हैं. दिन में धूप होने के चलते लोग धूप से बचते दिख रहे हैं. गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है जबकि, न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान जताया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा. हिमालयी क्षेत्र में 13 फरवरी और 16 फरवरी को दो नए पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं. जिसका असर दिल्ली में दिखाई देगा. अगले 24 घंटों में इसके चलते शुक्रवार को दिनभर आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है. इस दौरान 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. हालांकि बारिश होने का अनुमान नहीं है.

आईएमडी ने मौसम में हो रहे इस उतार-चढ़ाव से लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. कभी धूप तो कभी हल्की सर्दी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल सकता हैं. ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की जरुरत है.