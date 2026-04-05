दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, बादल-बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी, जानें IMD का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण क्षेत्र में लगातार बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है. वहीं दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर घने बादल छाए हुए हैं.

दिल्ली-एनसीआर में आज (5 अप्रैल) को बादल छाए रहने के संभावना है. शाम तक कई हिस्सों में बादल गरजने की उम्मीद है. मौसम विभाग की तरफ से रविवार (5 अप्रैल) को भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है. दिल्ली में रविवार (5 अप्रैल) सुबह 6 बजे तापमान 19 डिग्री सेल्सियस (66.2°F) दर्ज किया गया. मौसम साफ और धूप वाला है. बारिश की संभावना 0%, नमी 73% और हवा की रफ्तार 5 किमी प्रति घंटा है.

दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री, जबकि न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. साथ ही आने वाले दिनों में लगातार राजधानी दिल्ली और एनसीआर के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

कैसा है दिल्ली-एनसीआर का एक्यूआई (AQI)?

वायु गुणवत्ता की बात करें तो एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी मध्यम से खराब श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 250 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है. अशोक विहार में एक्यूआई 180, बवाना में 143, चांदनी चौक में 156 और कैंटोनमेंट क्षेत्र में 193 दर्ज किया गया है. नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में भी वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब स्तर पर बनी हुई है. सेक्टर-125 में एक्यूआई 195, सेक्टर-62 में 181, सेक्टर-1 में 208 और सेक्टर-116 में 199 दर्ज किया गया है.

किसानों की बढ़ी चिंता

मौसम विभाग के अनुसार यह अस्थिर स्थिति 8 अप्रैल तक बनी रह सकती है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ किसानों की चिंता भी बढ़ गई है. मौसम विभाग के मुताबिक दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है.

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है. गेहूं और सरसों की खड़ी फसलें तेज हवाओं और ओलों की मार से प्रभावित हुई हैं, जिससे उत्पादन में गिरावट की आशंका जताई जा रही है. किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

5 और 6 अप्रैल को मौसम कुछ हद तक साफ रहने की संभावना है, जहां तापमान 32 से 33 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके बाद 7 और 8 अप्रैल को फिर से आंशिक बादल छाने और बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारों का दौर लौट सकता है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में 'नो पीयूसी-नो फ्यूल' होगा लागू, प्रदूषण पर CM रेखा गुप्ता एक्शन प्लान लॉन्च