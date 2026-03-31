दिल्लीवालों को घने बादलों के बीच गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जताई बारिश की उम्मीद

दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम लगातार करवट बदल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई गई है.

सोमवार (30 मार्च) को आसमान में काले बादलों के साथ हल्की-फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है. दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है. दिल्ली में आज के मौसम की बात करें तो मंगलवार (31 मार्च) को ज्यादातर हिस्सों में आसमान में घने बादल छाए रहने की उम्मीद है.

पश्चिमी दिल्ली समेत दक्षिण दिल्ली के अलावा कई इलाकों में बारिश होने की उम्मीद जताई गई है. दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बॉर्डर वाले जिलों में भी बारिश होने की संभावना है. बारिश के साथ इन इलाकों में तेज हवाएं और बिजली चमकने का अनुमान लगाया गया है.

दिल्ली में आज कितना रहेगा तापमान

दिल्ली के तापमान में अगले दो दिनों के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है. मंगलवार (31 मार्च) को दिल्ली का तापमान 32 डिग्री से लेकर 34 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. पिछले दिनों यह 36 डिग्री तक पहुंच गया था. इसके अलावा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री से 19 डिग्री के करीब बना रहेगा. बारिश की संभावनाओं के बीच दिल्ली वालों को फिलहाल थोड़ी राहत जरूर मिलेगी.

दो दिन पहले विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट

रविवार 29 मार्च तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई थी. मौसम विभाग के अनुसार, 27 मार्च को अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया.

इस दिन सामान्यतः आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई. साथ ही 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. 28 मार्च को मौसम आंशिक रूप से साफ रहने का अनुमान है, जहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रहने की संभावना है.

हालांकि, 29 मार्च को मौसम अचानक ज्यादा सक्रिय हो जाएगा. इस दिन अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.सुबह से लेकर शाम तक गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

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