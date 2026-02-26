दिल्ली-NCR में बढ़ रहा तापमान, आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम, पढ़ें IMD का अपडेट

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में अब धीरे-धीरे लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है. ठंड कम होने के साथ ही गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में आज के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है.

आईएमडी के मुताबिक राजधानी में दिल्ली में गुरुवार (26 फरवरी) यानी आज का मौसम शुष्क बना रहेगा. दिल्ली-एनसीआर के तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस है. वहीं बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है.

दिल्ली में हवा की रफ्तार

दिल्ली-एनसीआर हवा में 53 प्रतिशत नमी रहेगी. इससे ज्यादा उमस नहीं होगी. गुरुवार को हवा की रफ्तार भी हल्की दिख रही है. दिल्ली में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है. अगर बात करें गुरुवार सुबह 6 बजे से लेकर रात तक तापमान की तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहने की संभावना है. वहीं अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंच सकता है. गुरुवार सुबह 10 बजे तापमान करवट बदलते हुए 21 डिग्री तक पहुंचेगा.

दिन भर कैसा रहेगा मौसम का हाल

इसके अलावा दोपहर 1 बजे तापमान 28 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं शाम 4 बजे अधिकतम 29 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है. इसके बाद शाम 7 बजे 23 डिग्री, रात 10 बजे 19 डिग्री तक पहुंचेगा. इस तापमान के मुताबिक दोपहर में गर्मी बढ़ने के साथ रात में फिर से ठंडक दिखाई देगी.

अगले 7 दिन कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

दिन अधिकतम न्यूनतम

गुरुवार (26 फरवरी 2026) 29° 14°

शुक्रवार (27 फरवरी 2026) 31° 15°

शनिवार (28 फरवरी 2026) 31° 16°

रविवार (1 मार्च 2026) 31° 17°

सोमवार (2 मार्च 2026) 31° 17°

मंगलवार (3 मार्च 2026) 32° 18°

बुधवार (4 मार्च 2026) 33° 21°

गुरुवार (5 मार्च 2026) 34° 21°

बता दें कि गुरुवार (27 फरवरी) से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा. जिसकी वजह से दिल्ली के मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिलेगा. साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होगी. फिलहाल दिल्ली के कई इलाकों में मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मौसम शुष्क बना रहने की संभावना जताई गई है. दिल्ली में वायू प्रदूषण भी गंभीर स्थिति में है. दिल्ली में आज का वायू गुणवत्ता सूचकांक (Delhi AQI Today) 293 के करीब है.