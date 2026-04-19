नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है. मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, हालांकि किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे. दिल्ली-एनसीआर में हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. इसके अलावा बारिश की संभावना 10 प्रतिशत जताई गई है. सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ नजर आएगा.

वहीं, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रविवार (19 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहेगा, जबकि मौसम में 39 प्रतिशत के बीच नमी रहेगी. 19 अप्रैल को पारा 41 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है.

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अगले कुछ दिन कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?

सोमवार (20 अप्रैल) को फिर 38 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहेगा. मंगलवार (21 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 39 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमार है. बुधवार 22 और गुरुवार 23 अप्रैल को भी अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है.

ह्यूमिडिटी 65 से 75 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव करेगी. अगले तीन दिनों तक मुख्य रूप से साफ आसमान रहने का पूर्वानुमान है. हालांकि तेज हवाओं और हल्की बारिश से वायु गुणवत्ता सूचकांक में आंशिक सुधार आया है, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह बेहतर नहीं हुई है.

दिल्ली एनसीआर एक्यूआई (Delhi NCR AQI)

दिल्ली के विभिन्न इलाकों के आंकड़े बताते हैं कि हवा सेहत के लिए हानिकारक बनी हुई है. आनंद विहार: 260 (खराब), अलीपुर: 236, सीआरआरआई मथुरा रोड: 211, अशोक विहार: 203 और बवाना: 196 एक्यूआई दर्ज किया गया है. वहीं, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रों में हालात और भी गंभीर हैं.

लोनी: 244, वेद विहार-लोनी: 228, इंदिरापुरम: 213, वसुंधरा: 206, नॉलेज पार्क- III, ग्रेटर नोएडा: 198 और नॉलेज पार्क- V, ग्रेटर नोएडा: 235 एक्यूआई दर्ज किया गया है. फिलहाल, तेज गर्मी और बढ़ते प्रदूषण के बीच एनसीआर के लोगों को राहत की उम्मीद है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में किसी बड़े बदलाव की संभावना से इनकार किया है.

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