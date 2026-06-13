दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, बारिश और तेज हवाओं के बाद गर्मी से राहत; IMD ने दी ये सलाह

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को अब राहत मिलने लगी है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश, तेज हवाओं और बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में गिरावट देखी गई है. दिल्ली-एनसीआर में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. बिगड़ते मौसम को देखते हुए नागरिकों से खुले स्थानों, पेड़ों के आसपास से दूर रहने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार (12 जून) के लिए बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया था. विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में करीब 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है. आईएमडी के स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 12 जून को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई थी.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम (Delhi-NCR Weather Today)

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम सुबह से ही ठंडा नजर आ रहा है. सुबह 6 बजे दिल्ली-एनसीआर में तापमान 26 डिग्री के करीब बना हुआ है. आसमान साफ नजर आ रहा है लेकिन धूप खिली हुई है. मौसम में 78 प्रतिशत नमी रहने की संभावना है. इलाके में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार (13 जून) को भी मौसम का रुख नरम बना रहेगा. इस दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पूरे दिन गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, हालांकि शनिवार को किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है.

'खेत से चंद्रयान तक' CM रेखा गुप्ता ने मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर गिनाईं उपलब्धियां

वहीं 14 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर गरज-चमक की स्थिति विकसित हो सकती है. इस दिन भी कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है.

अगले कुछ दिन कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम

वहीं 15 जून को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव से उत्तर भारत के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है.

लगातार बदल रहे मौसम के कारण एनसीआर के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी. अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, जिससे लोगों को सुहावने मौसम का अनुभव होगा. फिलहाल बारिश और बादलों की मौजूदगी ने एनसीआर में गर्मी का असर काफी हद तक कम कर दिया है और पूरे सप्ताह राहत का माहौल बने रहने की उम्मीद है.

शरद पवार गुट और TMC के कांग्रेस में विलय के मुद्दे पर AAP का बड़ा बयान, 'इससे कोई फायदा...'

