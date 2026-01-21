दिल्ली-एनसीआर में मौसम अब धीरे-धीरे करवट लेने लगा है. 21 जनवरी की सुबह राजधानी के कई इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिली. मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक जाने का अनुमान है. दिन के समय हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जिससे ठंड का एहसास बना रहेगा.

पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है. भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में 23 और 24 जनवरी को हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है और ठंड थोड़ी बढ़ सकती है.

23 जनवरी को तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग ने 23 जनवरी के लिए खास सतर्कता बरतने की सलाह दी है. इस दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है. तेज हवाओं के चलते खुले इलाकों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

वायु गुणवत्ता बनी बड़ी चिंता

मौसम के बदलते मिजाज के बीच दिल्ली की हवा लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है. राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है. आज सुबह AQI 447 दर्ज किया गया है, जो ‘खतरनाक’ श्रेणी में आता है.

हवा में PM10 का स्तर 408 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 का स्तर 298 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया है. इतनी खराब हवा में सांस लेने से आंखों में जलन, गले में खराश और सांस की दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह है कि बच्चे, बुजुर्ग और सांस के मरीज अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें. मास्क का इस्तेमाल करें और घर के अंदर ही रहें. आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल सतर्क रहना जरूरी है.