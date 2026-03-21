हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में बेमौसम बारिश का असर, गर्मी से राहत, किसानों की फसल को भारी नुकसान

दिल्ली-NCR में बेमौसम बारिश का असर, गर्मी से राहत, किसानों की फसल को भारी नुकसान

Delhi-NCR Weather: 2 दिन से दिल्ली एनसीआर साहित नोएडा ग्रेटर नोएडा में रुक-रुक कर बारिश हो रही है. कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, इस बारिश ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 21 Mar 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बिन मौसम बरसात ने सर्द बढ़ा दी है. 2 दिन से दिल्ली एनसीआर साहित नोएडा ग्रेटर नोएडा में रुक-रुक कर बारिश हो रही है. कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस बारिश ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है. क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह से तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी, तो कहीं ना कहीं किसने की फसल उसमें नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है. वही मौसम विभाग के एक्सपर्ट का अनुसार उनका कहना है कि आने वाले दो दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है. बारिश से फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही.

ग़ौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी लगातार बारिश हो रही है. वही इस बारिश ने किसानों की समस्या बढ़ा दी है. क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह से तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी किसने की गेहूं की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है.

किसान परेशान-तापमान में गिरावट

इस बारिश से किसान परेशान है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बारिश काफी अच्छी साबित हो रही है. क्योंकि जिस तरह से लगातार तेज गर्मी पड़ रही थी, इस बारिश से कहीं ना कहीं यह गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है. इस मार्च के माह में गर्मी में मौसम का तापमान भी कुछ ठंडा हुआ है.

बदला मौसम कर सकता है बीमार

वही नोएडा ग्रेटर नोएडा के निवासियों का कहना है की बारिश के चलते गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बारिश बिन मौसम बरसात के चलते लोगों को बीमार जरूर कर सकती है. लोगों का कहना है कि 2 दिन से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं रुक-रुक कर बारिश हो रही है मौसम तो अच्छा जरुर दिखाई दे रहा है. कुछ लोग इस बारिश में को अच्छा बता रहे हैं और इस मौसम का इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

कुछ दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

वही मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उनका साफ कहना है कि आने वाले तीन दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है. बारिश तीन दिनों तक होती रहेगी. इस बारिश के चलते मौसम में गिरावट देखने को मिली है.

और पढ़ें
Published at : 21 Mar 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS WEATHER UPDATE Rain ALert
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बेमौसम बारिश का असर, गर्मी से राहत, किसानों की फसल को भारी नुकसान
दिल्ली-NCR में बेमौसम बारिश का असर, गर्मी से राहत, किसानों की फसल को भारी नुकसान
दिल्ली NCR
Delhi News: पुलिस की बड़ी लापरवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, आरोपी की अग्रिम जमानत की खारिज
पुलिस की बड़ी लापरवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, आरोपी की अग्रिम जमानत की खारिज
दिल्ली NCR
उत्तम नगर में पुलिस का कड़ा पहरा, ईद से पहले फ्लैग मार्च, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती
उत्तम नगर में पुलिस का कड़ा पहरा, ईद से पहले फ्लैग मार्च, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती
दिल्ली NCR
'1 साल से खाली पद, कब होगी नियुक्ति', अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्तियों पर दिल्ली HC की केंद्र को फटकार
'1 साल से खाली पद, कब होगी नियुक्ति', अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्तियों पर दिल्ली HC की केंद्र को फटकार
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Eid Ul-Fitr: देशभर में ईद-उल-फितर की रौनक, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई
देशभर में ईद-उल-फितर की रौनक, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई
बिहार
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
ईद पर पहली बार गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, लेकिन बेटे निशांत आए नजर, दिया ये संदेश
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 2: 'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे का कलेक्शन
'धुंरधर 2' के आगे दूसरे दिन बिगड़ा 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, शॉकिंग है फ्राइडे की कमाई
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर की संभावना से किया इनकार, जानें चीन-जापान का जिक्र कर क्या कहा?
हेल्थ
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार
यूटिलिटी
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget