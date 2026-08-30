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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में बारिश के बाद गर्मी का सितम, 37°C तक पहुंचेगा तापमान

दिल्ली-NCR में बारिश के बाद गर्मी का सितम, 37°C तक पहुंचेगा तापमान

दिल्ली-एनसीआर के मौसम में अब बदलाव होने के आसार हैं. बारिश के बाद अब दिल्ली के लोग फिर से गर्मी महसूस करेंगे. रविवार को तापमान में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Aug 2026 06:44 AM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर के न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

वहीं, अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा. रविवार (30 अगस्त) को भी बादल छाए रहने की संभावना है. सप्ताहांत में बारिश का कोई अनुमान नहीं है. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

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दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में रविवार को तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है. साथ ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है. सुबह 6 बजे से ही तापमान अब तेजी से बढ़ रहा है. इस समय तापमान 28 डिग्री बना हुआ है. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. वहीं मौसम में 77 प्रतिशत नमी देखने को मिल रही है.

राजधानी क्षेत्र में इस समय हवाएं 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. फिलहाल बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी और आंशिक रूप से बादलों से घिरा आसमान रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग का कहना है कि इन दो दिनों के दौरान किसी भी तरह की भारी बारिश की चेतावनी नहीं है.

अगले कुछ दिन कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम?

महीने के आखिरी दिन यानी 31 अगस्त को मौसम में नमी और बढ़ जाएगी. इस दिन तापमान 36 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि आर्द्रता का स्तर 85 से 70 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. इस दिन भी आंशिक रूप से बादलों से घिरा आसमान ही रहेगा और किसी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

सितंबर की शुरुआत में मौसम में थोड़ी गिरावट आ सकती है. 1 और 2 सितंबर को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है और आसमान में बादल छाए रहेंगे.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 06:44 AM (IST)
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