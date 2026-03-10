दिल्ली: अगले दो दिन पड़ेंगे भारी! भीषण गर्मी का अलर्ट जारी, 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

बढ़ते तापमान, चिपचिपाहट वाली उमस और दिन की गर्म हवाओं ने राजधानी के लोगों को सताना शुरू कर दिया है. इसी बीच दिल्ली एनसीआर में 10 और 11 मार्च को भीषण गर्मी पड़ने की भी संभावना जताई गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इन दो दिनों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं रात का तापमान भी करीब 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

दिल्ली में मार्च के दूसरे सप्ताह की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 10 और 11 मार्च को राजधानी में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहेगा और दिन के समय तेज गर्मी महसूस होगी. दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को लू जैसी गर्मी का एहसास हो सकता है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मार्च में ही गर्मी कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है और राजधानी में मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म रहने वाला है.

मौसम विभाग का क्या है पूर्वानुमान?

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक गर्मी का असर बना रहेगा. दिन और रात दोनों समय तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया गया है. 10 और 11 मार्च को अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

रात का तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 12, 13 और 14 मार्च को भी अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस बना रह सकता है. 15 मार्च से तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है.

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर में करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. सोमवार देर शाम अचानक आसमान में बादल भी छा गए थे और तेज हवाएं चली थीं, जिससे लोगों को लगा कि मौसम बदल सकता है, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के संकेत नहीं हैं.

देश के कई हिस्सों में बढ़ी गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय देश के कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है. गर्मी का असर समय से पहले दिखाई देने लगा है और कई क्षेत्रों में हीट वेव जैसी स्थिति बन रही है. मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. इसके अलावा कई राज्यों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है.