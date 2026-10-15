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दिल्ली-NCR में तेज हवाओं के साथ बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी, AQI में सुधार के आसार

दिल्ली -एनसीआर में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शहर में 5-15 मिमी प्रति घंटे की दर से मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 15 Oct 2026 01:24 PM (IST)
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दिल्ली -एनसीआर में तेज हवाओं से मौसम का रुख बदल गया है और तेज बारिश हुई. गुरुवार (15 अक्टूबर) को दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जबकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मध्यम से भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बारिश के चलते तापमान में गिरवाट भी दर्ज की है.

IMD की तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शहर में 5-15 मिमी प्रति घंटे की दर से मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. IMD के अनुसार, यह अलर्ट दोपहर 2 बजे तक कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश, गरज-चमक या आकाशीय बिजली गिरने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद 

गुरुवार को न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक है. विभाग ने बताया कि अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि दिन के तापमान में गिरावट आएगी. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि बारिश का यह अचानक दौर 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) और आसपास के इलाकों में बने 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' (चक्रवाती परिसंचरण) के कारण हुआ है.

मौसम विभाग ने दिन में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का भी पूर्वानुमान जताया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 165 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. मौसम की ये स्थितियां मानसून के बाद के सामान्य पैटर्न का हिस्सा हैं, जिसके तहत दिल्ली और इस क्षेत्र के अन्य हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 15 Oct 2026 01:23 PM (IST)
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