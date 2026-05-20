हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: भीषण गर्मी और पेट्रोल-डीजल की कीमतों का असर, केशोपुर मंडी में नींबू हुआ महंगा

दिल्ली: भीषण गर्मी और पेट्रोल-डीजल की कीमतों का असर, केशोपुर मंडी में नींबू हुआ महंगा

Delhi NCR Veg Prices Hike: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं. आलू-प्याज को छोड़कर अधिकांश हरी और मौसमी सब्जियां महंगी हो गई हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 20 May 2026 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी और पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का स्वाद बिगाड़ दिया है. सब्जियों के दामों में अचानक आई तेजी ने मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब पर सीधा असर डाला है. हालत यह है कि रोजमर्रा की थाली से हरी और मौसमी सब्जियां धीरे-धीरे गायब होती नजर आ रही हैं.

पश्चिमी दिल्ली की सबसे बड़ी केशोपुर मंडी में सब्जियों के भाव जानने पहुंची एबीपी लाइव की टीम को व्यापारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद कम और महंगाई बढ़ने की आशंका ज्यादा है.

आलू-प्याज स्थिर, लेकिन बाकी सब्जियों ने बढ़ाई चिंता

मंडी में आलू 40 से 55 रुपये प्रति 5 किलो और प्याज 90 से 125 रुपये प्रति 5 किलो के भाव पर बिक रहा है. दोनों के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं. वहीं खीरा, तोरी, बैंगन और घिया जैसी सब्जियों के दाम भी तेजी के साथ ऊपर बने हुए हैं. देशी और चाइनीज खीरा 150 रुपये प्रति 5 किलो, तोरी 150 रुपये प्रति 5 किलो और बैंगन 150 रुपये प्रति 5 किलो बिक रहा है. घिया 100 से 150 रुपये प्रति 5 किलो तक पहुंच चुका है.

Delhi News: बेटी के जन्म से नाराज पिता की हैवानियत, नवजात को नाले में फेंका, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

गोभी और अरबी के दामों में उछाल

गोभी शिमला की कीमत पिछले चार दिनों में बढ़कर 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. आगरा की गोभी 150 से 200 रुपये प्रति 5 किलो बिक रही है. वहीं अरबी 200 से 250 रुपये प्रति 5 किलो के भाव पर बिक रही है. व्यापारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से पैदावार कम हो रहा है और बाहर से माल मंगाने में ट्रांसपोर्ट खर्च भी तेजी से बढ़ा है.

टमाटर अभी राहत में, लेकिन जल्द बढ़ सकते हैं दाम

इस समय टमाटर यूपी और हरियाणा के लटवा, सोनीपत, झिड़का और अमरोहा से मंडियों में पहुंच रहा है. इसकी कीमत 50 से 100 रुपये प्रति 5 किलो बनी हुई है. टमाटर विक्रेता प्रदीप कुमार ने बताया कि अभी टमाटर 10 रुपये किलो तक बिक रहा है, लेकिन बारिश शुरू होते ही दाम अचानक बढ़ जाते हैं. उनका कहना है कि अगले 10 से 15 दिनों में टमाटर 40 से 60 रुपये किलो तक पहुंच सकता है.

नींबू की कीमतें सुन कर खट्टे हो रहे लोगों के स्वाद

सबसे ज्यादा तेजी नींबू में देखने को मिल रही है. नींबू व्यापारी नीतीश साहनी के मुताबिक 15 दिन पहले मद्रास का नींबू 450 रुपये प्रति 5 किलो बिक रहा था, जो अब बढ़कर 1250 रुपये प्रति 5 किलो तक पहुंच गया है. फिलहाल मंडी में जबलपुर, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई से नींबू की सप्लाई हो रही है. गर्मी बढ़ने के साथ मांग में तेजी आने से इसके दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं.

टिंडा, मटर और विंस ने भी बढ़ाई महंगाई

सब्जी व्यापारियों के मुताबिक टिंडा 200 से 250 रुपये प्रति 5 किलो बिक रहा है. मटर 200 से 300 रुपये प्रति 5 किलो और विंस 300 से 400 रुपये प्रति 5 किलो तक पहुंच चुका है. हरिओम माथुर ने बताया कि शिमला मिर्च 15 दिन पहले 500 रुपये प्रति 5 किलो थी. वहीं व्यापारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में मूली के दाम भी 250 रुपये प्रति 5 किलो तक जा सकते हैं.

अदरक, मशरूम और ब्रोकली ने भी तोड़ा रिकॉर्ड

महेंद्र केवट के मुताबिक कर्नाटक का अदरक 750 से 800 रुपये प्रति 5 किलो बिक रहा है. एक महीने पहले इसकी कीमत 70 से 80 रुपये कम थी. वहीं सब्जी विक्रेता जमील खान ने बताया कि ब्रोकली 500 रुपये प्रति 5 किलो, मशरूम 600 रुपये प्रति 5 किलो और वेलपेपर 600 रुपये प्रति 5 किलो बिक रहा है. हालांकि वेलपेपर के दाम 15 दिन पहले 1250 से 1500 रुपये प्रति 5 किलो तक पहुंच गए थे.

धनिया भी जल्द दिखाएगा महंगाई का असर

ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ बबलू ने बताया कि फिलहाल हरियाणा के तरावड़ी इलाके से आने वाला धनिया 10 से 40 रुपये किलो तक बिक रहा है. लेकिन एक महीने बाद बंगलौर का धनिया आने लगेगा, जिसकी कीमत 150 से 200 रुपये किलो तक पहुंच सकती है. उन्होंने कहा कि बंगलौर का धनिया फ्लाइट से आता है, जिससे उसकी लागत काफी बढ़ जाती है.

व्यापारियों ने बताया क्यों बढ़ रही हैं सब्जियों की कीमतें

व्यापारियों का कहना है कि गर्मी के कारण सब्जियों का उत्पादन घट रहा है. दूसरी तरफ पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ गया है. रवि पोद्दार के मुताबिक दिल्ली की लोकल गोभी की सप्लाई कम हो गई है, जिससे दूसरी जगहों से माल मंगाना पड़ रहा है और कीमतें बढ़ रही हैं. उनका कहना है कि आने वाले समय में लगभग सभी सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं.

जुलाई तक राहत की उम्मीद

हालांकि कुछ सब्जी विक्रेताओं का मानना है कि अभी बाजार में सब्जियों की आवक ज्यादा होने से कीमतें नियंत्रण में हैं. वेदराम ने कहा कि फिलहाल घिया 20 रुपये किलो, खीरा 30 रुपये किलो और गोभी 40 रुपये किलो तक बिक रही है. उनका कहना है कि जुलाई तक सब्जियां सस्ती रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद पेट्रोल-डीजल और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से फिर महंगाई बढ़ेगी.

Delhi News: नकली ट्यूब पर ब्रांड की मुहर लगाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

 

Published at : 20 May 2026 11:22 PM (IST)
Tags :
Vegetable Price Hike DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: भीषण गर्मी और पेट्रोल-डीजल की कीमतों का असर, केशोपुर मंडी में नींबू हुआ महंगा
दिल्ली: भीषण गर्मी और पेट्रोल-डीजल की कीमतों का असर, केशोपुर मंडी में नींबू हुआ महंगा
दिल्ली NCR
Delhi News: पैरोल पर निकला कैदी 24 साल तक रहा गायब, नई पहचान बनाकर चला रहा था दुकान, प्रयागराज से गिरफ्तार
पैरोल पर निकला कैदी 24 साल तक रहा गायब, नई पहचान बनाकर चला रहा था दुकान, प्रयागराज से गिरफ्तार
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की जनहित याचिका, HC ने दिया बड़ा फैसला
अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की जनहित याचिका, HC ने दिया बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
Delhi Temperature: दिन की भीषण गर्मी के बाद रात में भी चैन नहीं, कम से कम सात दिनों तक रहेगा यही हाल!
दिल्ली: दिन की भीषण गर्मी के बाद रात में भी चैन नहीं, कम से कम सात दिनों तक रहेगा यही हाल!
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Vasudha: Chandrika की वापसी से कांपी karishma, क्या भुगतनी पड़ेगी अपने पापों की सजा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग-भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की मांग
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग-भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की मांग
जम्मू और कश्मीर
Jammu News: सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा, पैनिक बाइंग का असर, व्यापारी क्या बोले?
जम्मू: सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा, पैनिक बाइंग का असर, व्यापारी क्या बोले?
इंडिया
Video: पाकिस्तान एयरफोर्स का चीनी फाइटर जेट JF-17 क्रैश, पैराशूट के सहारे जान बचाते नजर आए पायलट
Video: पाकिस्तान एयरफोर्स का चीनी फाइटर जेट JF-17 क्रैश, पैराशूट के सहारे जान बचाते नजर आए पायलट
क्रिकेट
IPL में खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर! मिल गई ब्रिटिश नागरिकता; ऐसे खुला भारत आने का रास्ता
IPL में खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर! मिल गई ब्रिटिश नागरिकता; ऐसे खुला भारत आने का रास्ता
बॉलीवुड
बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के फ्लॉप के बाद डिप्रेशन में चले गए थे आमिर खान, बोले- ये दर्दभरा होता है
बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के फ्लॉप के बाद डिप्रेशन में चले गए थे आमिर खान, बोले- ये दर्दभरा होता है
इंडिया
देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं
देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं
इंडिया
विजय की सरकार में दो कांग्रेस विधायक बनेंगे मंत्री, 59 साल बाद पार्टी तमिलनाडु कैबिनेट में होगी शामिल
विजय की सरकार में दो कांग्रेस विधायक बनेंगे मंत्री, 59 साल बाद पार्टी तमिलनाडु कैबिनेट में होगी शामिल
ऑटो
Tata Sierra के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है ये नई SUV, कीमत होगी 13 लाख रुपये, जानें डिटेल्स
Tata Sierra के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है ये नई SUV, कीमत होगी 13 लाख रुपये, जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget