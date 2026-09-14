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दिल्ली वालों संभलकर! आज भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली-NCR में आज भारी बारिश का अलर्ट है। IMD ने 14 और 15 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी है, बादल और गरज-चमक के भी आसार हैं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 14 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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दिल्ली-NCR में सोमवार (14 सितंबर) को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है. राजधानी में आज दिनभर बादल छाए रहने और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 14 सितंबर को दिल्ली-NCR में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके साथ ही 15 सितंबर को भी बारिश का अलर्ट दिया गया है.

दिल्ली में सोमवार सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. सुबह के समय कुछ इलाकों में बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है. आज न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने और बारिश होने के आसार हैं. दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़ेगा, लेकिन बादलों और बारिश के चलते गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

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32 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

आज दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश के दौरान तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि, हवा में नमी ज्यादा रहने के कारण बारिश रुकने के बाद उमस महसूस हो सकती है.

हवा पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा से हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

15 सितंबर को बारिश की चेतावनी

IMD के मुताबिक 15 सितंबर को भी बारिश जारी रहेगी. यानी अगले दो दिन दिल्ली-NCR के लिए मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं.  मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव वाले क्षेत्र का असर उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है. इसी चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

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दिल्ली-NCR में 14 से 16 सितंबर के बीच रुक-रुककर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. ऐसे में अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना बेहतर रहेगा, खासकर दोपहर के बाद. बारिश से जहां गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी भी सामने आ सकती है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 14 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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