दिल्ली वालों संभलकर! आज भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली-NCR में सोमवार (14 सितंबर) को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने वाला है. राजधानी में आज दिनभर बादल छाए रहने और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 14 सितंबर को दिल्ली-NCR में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके साथ ही 15 सितंबर को भी बारिश का अलर्ट दिया गया है.

दिल्ली में सोमवार सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. सुबह के समय कुछ इलाकों में बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है. आज न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने और बारिश होने के आसार हैं. दिन चढ़ने के साथ तापमान बढ़ेगा, लेकिन बादलों और बारिश के चलते गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

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32 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

आज दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश के दौरान तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि, हवा में नमी ज्यादा रहने के कारण बारिश रुकने के बाद उमस महसूस हो सकती है.

हवा पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा से हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

15 सितंबर को बारिश की चेतावनी

IMD के मुताबिक 15 सितंबर को भी बारिश जारी रहेगी. यानी अगले दो दिन दिल्ली-NCR के लिए मौसम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव वाले क्षेत्र का असर उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है. इसी चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

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दिल्ली-NCR में 14 से 16 सितंबर के बीच रुक-रुककर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. ऐसे में अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना बेहतर रहेगा, खासकर दोपहर के बाद. बारिश से जहां गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी भी सामने आ सकती है.