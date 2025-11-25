एक्सप्लोरर
प्रदूषण और धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा AQI
Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है. सुबह 7 बजे राष्ट्रपति भवन के आसपास गहरी धुंध और अँधेरा सा माहौल नजर आया.
दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (25 नवंबर) सुबह वायु प्रदूषण अपने चरम पर दिखाई दिया. ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंची एयर क्वालिटी के चलते शहर के कई इलाकों में धुंध जैसी परत छाई रही. सुबह 7 बजे राष्ट्रपति भवन के आसपास विजिबिलिटी बेहद कम रही और माहौल अँधेरा सा दिखा. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाओं की कमी और स्थिर वातावरण से प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो रहे हैं.
