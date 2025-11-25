प्रदूषण और धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (25 नवंबर) सुबह वायु प्रदूषण अपने चरम पर दिखाई दिया. ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंची एयर क्वालिटी के चलते शहर के कई इलाकों में धुंध जैसी परत छाई रही. सुबह 7 बजे राष्ट्रपति भवन के आसपास विजिबिलिटी बेहद कम रही और माहौल अँधेरा सा दिखा. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाओं की कमी और स्थिर वातावरण से प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो रहे हैं.