हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल, पूरे हफ्ते कैसा रहेगा हाल? जानें अपडेट

दिल्ली-NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल, पूरे हफ्ते कैसा रहेगा हाल? जानें अपडेट

Delhi Pollution: आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Nov 2025 06:03 PM (IST)
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है. दीपावली के बाद हवा जहरीली हो चुकी है. आलम ये है कि यहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. इस पूरे हफ्ते तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के पार पहुंच गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है.

कहां कितना है एक्यूआई?

दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 420, आनंद विहार में 403, अशोक विहार में 370, जबकि बवाना और बुराड़ी क्रॉसिंग जैसे क्षेत्रों में भी 390 से अधिक दर्ज किया गया है. नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 345, सेक्टर-116 में 357 और सेक्टर-62 में 323 दर्ज हुआ है. वहीं गाजियाबाद में स्थिति और भी चिंताजनक है. लोनी में एक्यूआई 420, वसुंधरा में 389, संजय नगर में 360 और इंदिरापुरम में 334 के स्तर पर पहुंच गया है.

गंभीर स्थिति में पहुंची हवा की गुणवत्ता

यह सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' से 'गंभीर' स्थिति में है. विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी खराब हवा में लंबे समय तक रहने से सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और फेफड़ों के संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

आने वाले दिनों में क्या रहेगा हाल?

मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. नोएडा में 4 नवंबर से 9 नवंबर तक अधिकतम तापमान 29 से घटकर 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से घटकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.

कल हो सकती है हल्की बारिश?

मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार या बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की रिमझिम बारिश होने की संभावना है. आईएमडी अधिकारियों का कहना है कि हल्की बारिश और हवा की दिशा में बदलाव से प्रदूषण के स्तर में कुछ हद तक सुधार देखने को मिल सकता है. हालांकि, फिलहाल के हालात को देखते हुए लोगों को सुबह-शाम घर से बाहर निकलने से बचने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

Published at : 04 Nov 2025 06:03 PM (IST)
Delhi Weather DELHI POLLUTION DELHI NEWS
