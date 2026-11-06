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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब, GRAP- 3 की पाबंदियां लागू

दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब, GRAP- 3 की पाबंदियां लागू

दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, जिसे देखते हुए दिल्ली में ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू कर दी गईं हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 06 Nov 2026 05:15 PM (IST)
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दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने एहतियातन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 को लागू करने का फैसला किया है.

Published at : 06 Nov 2026 05:11 PM (IST)
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