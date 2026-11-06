दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब, GRAP- 3 की पाबंदियां लागू

दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने एहतियातन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 को लागू करने का फैसला किया है.