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दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब, GRAP- 3 की पाबंदियां लागू
दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, जिसे देखते हुए दिल्ली में ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू कर दी गईं हैं.
दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने एहतियातन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 को लागू करने का फैसला किया है.
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