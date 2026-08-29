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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में थमेंगे ऑटो-टैक्सियों के पहिए, 7-8 सितंबर को हड़ताल, क्या हैं मांग?

दिल्ली-NCR में थमेंगे ऑटो-टैक्सियों के पहिए, 7-8 सितंबर को हड़ताल, क्या हैं मांग?

दिल्ली-NCR में 7 और 8 सितंबर को ऑटो-टैक्सी की बड़ी हड़ताल होने जा रही है. महंगी CNG, ओला-उबर की मनमानी और किराए में बढ़ोतरी सहित 9 प्रमुख मांगों को लेकर चालकों ने चक्का जाम का अल्टीमेटम दिया है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 29 Aug 2026 10:06 PM (IST)
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दिल्ली-NCR के ऑटो-टैक्सी चालकों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है. ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन और ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रकोष्ठ ने 7 और 8 सितंबर 2026 को दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है. संगठनों ने किराए में बढ़ोतरी, CNG की बढ़ती कीमत, चालक सुरक्षा, एग्रीगेटर कंपनियों से जुड़े मुद्दों समेत 9 प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखी हैं.

दिल्ली एवं एनसीआर के लाखों ऑटो-टैक्सी चालकों से जुड़े संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 7 और 8 सितंबर 2026 को दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है. ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष सह ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रकोष्ठ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरपर्सन किशन वर्मा का कहना है कि बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमत, वाहन खर्च, चालक सुरक्षा और एग्रीगेटर कंपनियों से जुड़े मामलों ने चालकों के सामने गंभीर आर्थिक और व्यावसायिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

संगठन की ओर से सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त और पुलिस आयुक्त को औपचारिक पत्र भेजकर समस्याओं और मांगों की जानकारी दी जाएगी. संगठन ने प्रशासन से हड़ताल से पहले प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समाधान निकालने की अपील की है.

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CNG महंगी होने से बढ़ा चालकों का खर्च

ऑटो-टैक्सी संगठन के मुताबिक CNG की कीमत पहले करीब 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम थी. हाल में इसमें 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई, जिसके बाद 29 अगस्त से दिल्ली में इसकी कीमत करीब 87 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. संगठन का दावा है कि लगभग तीन महीनों में CNG के दाम में करीब 10 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है.

संगठन का कहना है कि ईंधन महंगा होने के साथ वाहन की किश्त, बीमा, रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और घरेलू खर्च भी बढ़ रहे हैं, जबकि ऑटो-टैक्सी किराए में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है. इसी आधार पर तत्काल न्यायोचित किराया बढ़ाने की मांग की गई है.

निजी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई की मांग

ऑटो-टैक्सी संगठनों ने ओला, उबर और रैपिडो समेत एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर निजी सफेद नंबर प्लेट वाले वाहनों से यात्री परिवहन के मामले की जांच की मांग की है. संगठन के अनुसार परमिट और लागू नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

दस्तावेजों की छोटी गलती सुधारने के लिए विशेष अभियान

परमिट, आरसी, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, बैज और अन्य विभागीय रिकॉर्ड में एक-दो अक्षरों की त्रुटि या प्रमाणित सरनेम संबंधी कमी को दूर करने के लिए परिवहन विभाग से विशेष भूल सुधार अभियान चलाने को कहा गया है. संगठन का तर्क है कि वैध दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद छोटी तकनीकी गलती के कारण किसी चालक की रोजी-रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

फोटो चालान की प्रक्रिया की समीक्षा की मांग

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट टीम द्वारा मोबाइल से फोटो लेकर किए जाने वाले चालानों की प्रक्रिया की भी समीक्षा की मांग उठाई गई है. संगठन चाहता है कि चालकों को चालान के संबंध में अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिले.

ई-रिक्शा नियमों के समान और पारदर्शी पालन पर जोर

संगठन ने ई-रिक्शा संचालन से संबंधित न्यायिक, प्रशासनिक और विभागीय आदेशों का प्रभावी एवं समान तरीके से पालन कराने की मांग की है. इसमें प्रतिबंधित सड़कों से जुड़े निर्देश भी शामिल हैं.

1 जनवरी 2027 से CNG ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन पर विरोध

ऑटो-टैक्सी संगठन ने 1 जनवरी 2027 से CNG ऑटो के नए पंजीकरण पर रोक लगाने से संबंधित व्यवस्था का विरोध किया है. संगठन की मांग है कि इस संबंध में अंतिम फैसला लेने से पहले ऑटो-टैक्सी चालकों और उनके प्रतिनिधि संगठनों के साथ व्यापक चर्चा की जाए.

वेलफेयर बोर्ड और चालक सुरक्षा व्यवस्था की मांग

मुख्यमंत्री की ओर से ऑटो-टैक्सी कल्याण या वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा के अनुरूप तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई है. संगठन का कहना है कि चालकों की समस्याओं और कल्याण से जुड़े मामलों के लिए प्रभावी संस्थागत व्यवस्था जरूरी है.

विजय कुमार वाल्मीकि के परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग

23 जुलाई 2026 को कृष्णा नगर, शाहदरा में रैपिडो कैप्टन टैक्सी चालक विजय कुमार वाल्मीकि की हत्या का मुद्दा भी मांगों में शामिल है. संगठन के मुताबिक विजय कुमार अपने पीछे पत्नी और दो मासूम बच्चियों को छोड़ गए हैं.

संगठन ने दिल्ली सरकार और संबंधित ऐप आधारित प्लेटफॉर्म से लागू कानून एवं योजनाओं के तहत परिवार को उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की है. साथ ही ऐप आधारित कंपनियों से जुड़े चालकों के लिए प्रभावी Driver Safety Mechanism लागू करने की मांग की गई है.

एग्रीगेटर कंपनियों पर जवाबदेही तय करने की मांग

Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 को प्रभावी तरीके से लागू कराने की मांग भी संगठन ने रखी है. इसके तहत एग्रीगेटर कंपनियों के संचालन में जवाबदेही, चालक कल्याण, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.

ओला, उबर, रैपिडो और इनड्राइव समेत एग्रीगेटर कंपनियों से जुड़े कथित मनमाने व्यवहार, आईडी ब्लॉकिंग, कमीशन, किराए, शिकायत निवारण और चालक सुरक्षा जैसे मामलों के लिए पारदर्शी निगरानी एवं शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की मांग की गई है. संगठन का कहना है कि कोई भी कंपनी कानून और नियमों से ऊपर नहीं हो सकती.

CNG महंगी होने से माल ढुलाई और जरूरी सामान भी प्रभावित होने की आशंका

ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने भी CNG की कीमत में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि पर चिंता जताई है. उनके मुताबिक दिल्ली-NCR में CNG करीब 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है और इसका असर केवल ट्रांसपोर्ट कारोबार तक सीमित नहीं रहेगा.

उनका कहना है कि माल ढुलाई महंगी होने पर फल-सब्जियों, खाद्यान्न, दूध, किराना, दवाइयों और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन की लागत बढ़ सकती है. इसका अतिरिक्त बोझ आगे चलकर उपभोक्ताओं तक पहुंचने की आशंका है.

ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने स्थिर ईंधन लागत की मांग उठाई

ट्रांसपोर्ट संगठन के अनुसार क्षेत्र पहले ही वाहन रखरखाव, टोल, बीमा, वित्तीय दायित्व और दूसरी नियामकीय चुनौतियों से जूझ रहा है. ऐसे में CNG की कीमत में लगातार बढ़ोतरी परिचालन लागत को और बढ़ा रही है. एसोसिएशन ने केंद्र और दिल्ली सरकार से CNG की लगातार बढ़ती कीमतों के व्यापक आर्थिक प्रभाव की समीक्षा करने और इसे सार्वजनिक हित से जुड़े परिवहन ईंधन के तौर पर देखते हुए मूल्य निर्धारण पर विचार करने की अपील की है. संगठन का कहना है कि ट्रांसपोर्टर महंगे ईंधन के बजाय ऐसी लागत व्यवस्था चाहता है, जिसका अनुमान पहले से लगाया जा सके.

बातचीत से समाधान नहीं निकला तो हड़ताल पर जाएंगे चालक

ऑटो-टैक्सी संगठन ने साफ किया है कि वह अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहता है. संगठन के मुताबिक यदि 7 और 8 सितंबर से पहले सरकार और प्रशासन की ओर से बातचीत तथा समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं होती है, तो दिल्ली-NCR के ऑटो-टैक्सी चालक दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करेंगे. संगठन ने इसे चालकों की रोजी-रोटी, सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मुद्दों की आवाज बताया है. वहीं ट्रांसपोर्ट संगठन ने CNG की कीमतों में स्थिरता को आम उपभोक्ता और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के लिहाज से भी जरूरी बताया है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 10:05 PM (IST)
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