दिल्ली एनसीआर में 23 जनवरी, शुक्रवार को बारिश के बाद भी हवा खराब ही रही. सीपीसीबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सुबह 10 बजे तक आनंद विहार, पटपड़गंज समेत कई इलाकों में हवा बहुत खराब श्रेणी में रही. सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार पटपड़गंज में 309, आनंद विहार में 312 रही.

उधर, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के स्टेशन से उपलब्ध जानकारी के अनुसार यहां एक्यूआई 308,बुराड़ी क्रासिंग 290, चांदनी चौक में 306 रहा.

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित टी-3 पर एक्यूआई 198 रहा. 10 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार मुंडका में एक्यूआई 324 था. आईआईटी दिल्ली के पास हवा खराब श्रेणी रही और एक्यूआईर 243 रहा. आईटीओ में 10 बजे तक एक्यूआई 254 था.

इसके साथ ही आरके पुरम में एक्यूआई 302 था.

Delhi Rains: दिल्ली में आज शाम भी बारिश के आसार

बता दें राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में शुक्रवार तड़के हुई बारिश से शहर में तापमान गिर गया.कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. मौसम विभाग ने दिनभर बादल छाए रहने की संभावना जताई है.भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है.तड़के से दोपहर तक गरज के साथ बारिश होने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. बाद में शाम को भी बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है.