दिल्ली-NCR में कई जगहों पर भयंकर जाम, गाजीपुर में NH-24 पर रेंगती दिखीं गाड़ियां

Delhi NCR Traffic Jam: दिवाली सीजन पर गाजीपुर में नेशनल हाईवे- 24 पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति है. गा़ड़ियों की रफ्तार थम सी गई है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 08:56 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली को लेकर बाजारों में लोगों की काफी भीड़-भाड़ दिख रही है. इस बीच राष्ट्रीय राजधानी और उससे सटे इलाकों में सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम दिख रहा है. रविवार (19 अक्टूबर) को कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या से यातायात व्यवस्था अस्त-व्यस्त है. भारी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जाम की समस्या देखने को मिल रही है.

दिवाली सीजन के दौरान गाजीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर भारी ट्रैफिक जाम है. गा़ड़ियों की रफ्तार थम सी गई है. यहां गाड़ियां रेंगती हुईं नजर आ रही हैं. बाइक सवार और अन्य यात्रियों को भारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है. 

दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर जाम

दिल्ली-यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर रविवार (19 अक्टूबर) को रसूलपुर इलाके में भीषण जाम लग गया. जाम की स्थिति वहां पर ज्यादा दिखी जहां पर कई बड़े शॉपिंग मॉल हैं. आरोप लगता है कि मॉल में खरीददारी के लिए आने वाले लोग अपनी गाड़ियों को हाईवे के किनारे खड़ी कर देते हैं, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी होती है. भारी ट्रैफिक दबाव रहने की वजह से अक्सर यहां जाम जैसी स्थिति बनी रहती है. जाम की वजह से गाड़ियों में सड़क पर फंसे लोग परेशान नजर आए. वहीं स्थानीय व्यापारियों को भी दिक्कतें आईं. 

दिवाली को लेकर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा!

दिल्ली-NCR के कई हिस्सों से लोग दीपावली मनाने के लिए अपने शहर या गांव की ओर जा रहे हैं, इससे भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है. यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर रविवार (19 अक्टूबर) को गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. टोल पार के लिए भी 10-15 मिनट तक का इंतजार करना पड़ा. इससे पहले शनिवार (18 अक्टूबर) को भी यहां ट्रैफिक जाम की समस्या दिखी.

ट्रैफिक आवाजाही और अन्य व्यवस्थाओं पर एडिशनल सीपी दिनेश के गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया था, "ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है. हमारे अधिकारी फील्ड में भी हैं और लगातार ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं. हम सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटा रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं ताकि लोग गलत जगह पर गाड़ियों को पार्क न करें.''

Published at : 19 Oct 2025 08:56 PM (IST)
