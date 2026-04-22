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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRभीषण गर्मी की चपेट में नोएडा सहित दिल्ली-एनसीआर, अस्पतालों में आंखों के मरीजों की बढ़ी संख्या

भीषण गर्मी की चपेट में नोएडा सहित दिल्ली-एनसीआर, अस्पतालों में आंखों के मरीजों की बढ़ी संख्या

Delhi-NCR Weather: ग्रेटर नोएडा गामा सेक्टर वन के आंखों के एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि अचानक बढ़ी इस गर्मी से लोगों की आंखों में परेशानी के मामले दर्ज किए गए हैं.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 22 Apr 2026 12:49 PM (IST)
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  • शरीर को हाइड्रेटेड रखने हेतु तरल पदार्थों का सेवन करें.

नोएडा समेत पूरे एनसीआर में सूरज का आंच बढ़ने लगी हैं, जिससे तापमान बढ़ गया है. इस भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. चिलचिलाती तेज धूप से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. अचानक से बढ़ी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. गर्मी के चलते लोगों को आंखों में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर अब अस्पतालों में बढ़ती भीड़ के रूप में देखने को मिल रहा है.

वहीं, ग्रेटर नोएडा गामा सेक्टर वन के आंखों के एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि अचानक बढ़ी इस गर्मी से लोगों की आंखों में परेशानी के मामले दर्ज किए गए हैं. आंखों के मरीज की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है. अगर आप घर से बाहर निकलने का विचार कर रहे हैं तो सावधानी के साथ घर से बाहर निकले. गमछा पहने, छतरी का इस्तेमाल करें, सनग्लासेस पहनें जैसे तमाम सुरक्षा का इस्तेमाल करें जिससे धूप से बचाव हो सके. अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले.

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गर्मी से बढ़ी अस्पतालों में मरीजों की संख्या

वहीं, अचानक गर्मी बढ़ते ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. हीट वेव यानी लू की आशंका को देखते हुए अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. डॉ आनंद वर्मा का कहना है कि गर्मी में पानी पीते रहे. फल खाते रहे नारियल पानी, नींबू पानी, खीरा, तरबूज, ग्लूकोज जैसे जलपान का सेवन करते रहें जिससे कि आपकी बॉडी डीहाइड्रेशन न हो और आप स्वस्थ रहें.

गौरतलब है कि स्पेक्ट्रम अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद वर्मा डॉक्टर ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की है. उनका कहना है कि बहुत जरूरी होने पर ही दोपहर में घर से बाहर निकलें. ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें और भरपूर पानी पिएं. बाहर निकलते समय सिर को गीले कपड़े से ढकें और आंखों पर काला चश्मा जरूर लगाएं. तबीयत बिगड़ने या घबराहट होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें. घबराने की कोई जरूरत नहीं है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यह साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम रहने वाला है. ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

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Published at : 22 Apr 2026 12:49 PM (IST)
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Weather Today IMD Delhi -NCR News
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