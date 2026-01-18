दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है. रविवार (18 जनवरी) को अभी दिल्ली वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलने जा रही है. सर्द हवाओं और कोहरे का सितम शनिवार रात से है, जिस कारण न्यूनतम तापमान गिरकर 4 से 6 डिग्री तक पहुन्चं गया. जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री तक जा सकता है. सुबह कोहरे के कारण धूप देर से निकलेगी, लेकिन हलके बादलों के कारण उसका असर धीमा रहेगा.

मौसमा विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन राजधानी में इसी तरह का मौसम रहेगा. 20 जनवरी से न्यूनतम तापमान में गिरावट कम होकर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. जबकि सर्द हवाएं अभी परेशान करेंगी.

रविवार को मौसम अपडेट

रविवार तड़के तापमान 4-6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, कोहरे और सर्द हवाओं के कारण ठंड अधिक लग रही है. दिन में तापमान थोड़ा ठीक होकर पिछले दिनों के मुकाबले 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रहेगी. दोपहर में धूप निकलेगी, लेकिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शाम होते ही सर्द हवाओं के कारण ठंड फिर अपना असर दिखायेगी. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ठंड का असर धीरे-धीरे कम होगा. हालांकि बारिश के कोई आसार नहीं है.

AQI का स्तर खतरनाक श्रेणी में

ठंड और कोहरे के बीच दिल्ली की हवा बीते कई महीनों से जहरीली बनी हुई है. सुबह AQI 722 दर्ज हुआ जो बेहद खतरनाक श्रेणी में है. इसका मुख्य्कारण PM10 और PM2.5 है जिस कारण हवा की स्थिति नहीं सुधर रही. तेज हवाएं या बारिश ही AQI से राहत दे सकती है. लेकिन अभी अगले कुछ दिन बारिश के आसार नहीं हैं.

कुल मिलाकर दिल्ली वालों को सर्दी-कोहरे और प्रदूषित हवा से अगले कुछ दिन राहत नहीं मिलने जा रही. सरकार ने ठंड को देखते हुए खुले में न सोने की अपील की है. कई जगह शेल्टर होम बनाए गए हैं. जहाँ बेसहारा लोगों के लिए व्यवस्था की गयी है. इसके अलावा बाहर निकलने पर मास्क की सलाह दी गयी है.