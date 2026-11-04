दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, नोएडा में सड़क निर्माण पर उठे सवाल

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है. AQI 400 के आसपास पहुंच रहा है. कई इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में जाने की कगार पर है. प्रदूषण पर काबू पाने के लिए GRAP के नियम लागू हैं लेकिन सरकारी कामकाज की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है.

नोएडा में सेक्टर-142 मेट्रो स्टेशन के नीचे फुटपाथ बनाने का काम चल रहा है. सड़कों और फुटपाथों पर डामर डालने का काम भी इसी दौरान किया जा रहा है यानी जिस वक्त लोगों को धूल और प्रदूषण से बचाने की जरूरत है उसी वक्त सड़कों पर निर्माण कार्य जारी है.

प्रशासन की प्लानिंग कहां थी?

सवाल सीधा है. क्या प्रशासन को पता नहीं था कि नवंबर आते-आते दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ेगा? क्या हर साल सर्दियों में बिगड़ने वाली हवा का अंदाजा अधिकारियों को नहीं था? अगर पता था तो सड़क और फुटपाथ बनाने जैसे काम पहले क्यों नहीं पूरे किए गए?

सड़कें बननी चाहिए, फुटपाथ भी बनने चाहिए लेकिन क्या इन कामों की प्लानिंग इस तरह नहीं हो सकती थी कि इन्हें प्रदूषण का स्तर बढ़ने से पहले पूरा कर लिया जाता? आखिर जब AQI 400 के आसपास पहुंच रहा है तब ही ये काम क्यों किए जा रहे हैं?

नियमों को लेकर उठे सवाल

प्रदूषण रोकने के लिए GRAP लागू है. निर्माण स्थलों पर धूल रोकने, पानी का छिड़काव करने और निर्माण सामग्री को ढककर रखने जैसे नियम हैं लेकिन इन नियमों का पालन सरकारी एजेंसियों के अपने निर्माण कार्यों में कितना हो रहा है यह भी बड़ा सवाल है.

निजी बिल्डरों पर नियम तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया जाता है. तो क्या सरकारी एजेंसियों की भी जवाबदेही तय होगी? क्या नोएडा प्राधिकरण बताएगा कि इन निर्माण कार्यों को प्रदूषण के इस दौर में कराने की जरूरत क्यों पड़ी?

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काम जरूरी है लेकिन टाइमिंग कौन तय करेगा?

विकास के नाम पर सड़कें और फुटपाथ बनाना जरूरी है लेकिन विकास की प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है. जब प्रदूषण का मौसम हर साल आता है तो प्रशासन को इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं करनी चाहिए? लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल उनकी परेशानी बढ़ा सकती है.

अब सवाल नोएडा प्राधिकरण और संबंधित सरकारी एजेंसियों से है. जब इन कामों को पहले कराया जा सकता था तो प्रदूषण के चरम दौर का इंतजार क्यों किया गया? क्या प्रशासन की प्लानिंग में प्रदूषण को कोई जगह नहीं मिली?

