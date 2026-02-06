दिल्ली: नरेला फायरिंग केस में वांछित मोहित गिरफ्तार, मनोज मोरखेड़िया गैंग का है सदस्य

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नरेला फायरिंग केस में वांछित अपराधी मोहित को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक मोहित कुख्यात मनोज मोरखेड़िया गैंग का सक्रिय और अहम सदस्य है तथा उस पर पहले से ही हत्या के प्रयास और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं.

दिल्ली पुलिस को 4 फरवरी 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहित नरेला के पंजाबी कॉलोनी इलाके में छिपा हुआ है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी मोहित, निवासी सोनीपत, हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि मोहित नरेला फायरिंग केस में वांटेड था और गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली-एनसीआर में लगातार ठिकाने बदल रहा था.

गैंग को हथियार सप्लाई करता था

पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि वह गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हत्या के प्रयास और हमले जैसी वारदातों में शामिल रहा है और गैंग को अवैध हथियार और कारतूस भी सप्लाई करता था. पहले वह फरीदाबाद में सिक्योरिटी बाउंसर और बाद में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था. इसी दौरान उसका संपर्क मनोज मोरखेड़िया गैंग से हुआ और वह अपराध की दुनिया में उतर गया.

टोल टैक्स विवाद में चलाई गोलियां

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 28 जनवरी को लमपुर एमसीडी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के भुगतान को लेकर कुलदीप सिंह और कुलदीप उर्फ ठेकेदार के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद 30 जनवरी को जब कुलदीप सिंह स्कॉर्पियो गाड़ी से नरेला जा रहा था, तब मोहित और उसके साथियों ने उसका पीछा कर 7-8 राउंड फायरिंग की, लेकिन वह किसी तरह बचकर निकल गया.

कई आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मोहित पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. यह गिरफ्तारी मनोज मोरखेड़िया गैंग के खिलाफ चल रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.